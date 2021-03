Hun har funnet en spesiell måte å få i seg frukt og grønt på. Her er to grunner til at dette ikke funker for alle.

Mange tolker «5 om dagen» veldig strengt, ifølge Mari Eskerud. Under kan du lese hennes råd til hvordan du får i deg nok frukt og grønt i løpet av en dag. Illustrasjon: Øivind Hovland

Leseren får i seg hele dagsbehovet for frukt og grønt på ett måltid. Her er to grunner til at det kanskje ikke vil funke for alle, ifølge Mari Eskerud.

