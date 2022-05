Jostein Olsen fant drømmeleiligheten: – For meg er det forskjell på en bolig og et hjem

– Jeg kunne aldri bodd i et ferdigbygget hus. Jeg liker at boligen har sjel og at man kan sette eget preg på den. Det må være litt unikt, mener Jostein Olsen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Jostein Olsen og Renate Janssens leilighet i Oslo var opprinnelig et bakeri fra 1865 og senere et yogastudio.