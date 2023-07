Disse bilene solgte best i første halvår

Tøff kamp om plassene bak Norges-favoritten som doblet markedsandelen.

Når regnskapet skal gjøres opp for årets første halvår, er det flere bilmerker som har fått redusert markedsandelene kraftig.

I første halvår ble det registrert 66.549 nye personbiler. Det er 2,9 prosent færre nye personbiler enn ved samme tid i fjor, viser registreringsstatistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Elbilandelen utgjør 83,1 prosent, mens det politiske målet er at andelen skal være hundre prosent i 2025. Sjekk hvilke modeller- og bilmerker som har størst grunn til å sprette champagnen etter årets seks første måneder.

– Priskonkurransen er forsterket

Øyvind Solberg Thorsen er direktør i OFV. Han peker på at registreringstallene for første halvår i stor grad handler om biler som var bestilt for lenge siden.

– Men de to siste månedene har lageret av nye biler bygget seg opp, og nå ser vi at mange bilforhandlere kan friste med leveringsklare biler og gode tilbud. Priskonkurransen er forsterket. Det har nok bidratt til en økning i registreringene i juni, sier Thoresen i en pressemelding.

Han forventer likevel at en del må skyve nybilkjøpet ut i tid på grunn av økonomiske utfordringer med dagens rentenivå og prisstigning.

Økning i juni

Før vi ser på salgsstatistikken for første halvår under ett: i juni ble det registrert og utlevert 15.566 nye personbiler. Det er en økning på 4,5 prosent sammenlignet med juni 2022.

Her er bilmerkene som gjorde det best:

Brutt ned på modeller er det ikke uventet Tesla Model Y som er den store salgsvinneren:

Hver fjerde nye bil var en Tesla

Status etter første halvår er nådeløs lesing for Teslas konkurrenter. Hver fjerde nye bil som ble hentet ut, var en Tesla.

Det er mer enn en dobling av markedsandelen Tesla hadde i tilsvarende periode i 2023. Også Toyota har opplevd en betydelig økning.

Teslas kraftige økning i markedsandel har resultert i at flere andre bilmerker har opplevde en nær halvering av markedsandelene sine, sammenlignet med første halvår 2022.

Ikke rart mange av konkurrentene har sett seg nødt til å sette ned prisene eller tilby rentekampanjer.

Fordelt på bilmodeller er det Tesla Model Y som troner øverst på pallen sammen med VW ID. 4 og Volvo XC40.

Tesla Model 3 er også inne på topp 15-listen, mens det kun ble registrert 83 Model X og 70 Model S.

NB! Toyota har de tre eneste fossilbilene som er inne på topp 15-listen.