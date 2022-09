Slipper å levere skiltene på trafikkstasjonen

Mange bobil-, vetereanbil- og MC-eiere har hvert år levert inn skiltene på trafikkstasjonen for å få avregistrert kjøretøyet for sesongen. Fra i høst slipper de det.

Har du et kjøretøy du bare bruker i sommerhalvåret og som du har pleid å avregistrere om høsten? Nå blir av- og påregistreringsprosessen mye enklere.

Årsaken til at de har møtt på trafikkstasjonen, har vært for å få kjøretøyet sitt midlertidig avregistrert. Først og fremst gjelder dette for sesongkjøretøy som bobiler, motorsykler, mopeder og veteranbiler, som gjerne står parkert hele vinterhalvåret.

I 2021 gjaldt dette 190.000 kjøretøy.

Mandag lanserte Vegvesenet en ny tjeneste som gjør at disse trafikantene slipper å levere og hente skiltene på trafikkstasjonen to ganger i året. I stedet kan de beholde skiltene og gjennomføre av- og påregistreringen på nett.

– Dette sparer hver bruker for to oppmøter på trafikkstasjonen. Våre løsninger knytter seg til registrert eier på kjøretøyene. Hvis du leaser et kjøretøy har du ikke mulighet til å av- eller påregistrere kjøretøyet ved å bruke våre selvbetjeningsløsninger, sier Heidi Øwre, seksjonsleder i Statens vegvesen, i en pressemelding.

Hun påpeker at avregistrering som oftest fører til at all forsikring opphører.

– Du må selv vurdere om det er behov for forsikring mens kjøretøyet er avregistrert og ta kontakt med forsikringsselskapet ditt dersom kjøretøyet fortsatt skal være forsikret. Du kan bli økonomisk ansvarlig hvis kjøretøyet forårsaker skade og det er uforsikret, sier Øwre.

Skiltene kan stå på kjøretøyet eller oppbevares forsvarlig av kjøretøyeier på egnet sted. Hvis du har skiltene, kan du selv påregistrere kjøretøyet når du ønsker det, forutsatt at du har tegnet ansvarsforsikring, at du har godkjent EU-kontroll og at det ikke er andre forhold som hindrer påregistrering. Kjøretøyet kan ikke avregistreres i selvbetjeningsløsningen igjen før det har gått 15 dager siden påregistreringen.

Fakta Viktig å tenke på ved avregistrering av kjøretøy Kjøretøyet skal ikke brukes fra det øyeblikket det er avregistrert.

Når kjøretøyet avregistreres, blir det automatisk uforsikret.

Bruk av uforsikret kjøretøy kan medføre gebyr eller sanksjoner og eier/fører kan bli økonomisk ansvarlig hvis kjøretøyet forårsaker skade.

Kjøring med avregistrert kjøretøy medfører gebyr på 5 000 kroner. Fører og eier er solidarisk ansvarlig.

Kjøretøyet må plasseres forsvarlig og låst, og kan ikke stå på gate/vei, plass eller andre steder der allmenheten kan ferdes.

Alle som avregistrerer kjøretøyene sine, må informere andre som også har tilgang på kjøretøyet.

Vi anbefaler at skiltene tas av kjøretøyet og lagres på egnet sted slik at ingen ubevisst benytter ditt avregistrerte og uforsikrede kjøretøy. Les mer