Modernistisk gjenbruk på Storhaug

Familien har trålet nettet etter gammelt interiør.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Spiseplassen er den mest brukte plassen i boligen. Stolene er bruktkjøp, og bordplaten er selvlagd. Den består av finerplater innsatt med hard voks. Foto: Lise Bjelland

Kristin Støle Kalgraff

De har lett på nett, i bruktbuer og på markeder etter unike ting å innrede leiligheten med. Resultatet er en bolig med møbler som vitner om levd liv.

Den buede trappen svinger seg opp til andre etasje i et trapperom som fortsatt har spor etter byggeåret 1917. Det er høyt under taket og kjølig, såpass kjølig at Mariken og Stian Steen-Forgaard og de to barna oppbevarer de ferske eggene og noen grønnsaker på hattehyllen.

Familien bor i hele andreetasjen i Storhaugveien 24. Foto: Lise Bjelland Veggen mellom de to stuene er åpnet opp. Den gamle vedovnen fulgte med murhuset, mens en ny lampe og stolen «Scandia Nett» fra Fjordfiesta er noen av de få nye møblene som har flyttet inn. Foto: Lise Bjelland

Hyllene på kjøkkenet er et fint blikkfang. Foto: Lise Bjelland Alt som trengs av utstyr er synlig og lett tilgjengelig. Foto: Lise Bjelland

Ett steg opp, men som en del av kjøkkenet, har familien innredet et grovkjøkken. Foto: Lise Bjelland

På innsiden av en tredelt, original dør med glass blir det fort varmt. Vedovnen som binder sammen kjøkken, gang og spisestue, er et blikkfang og en sentral varmekilde. Vedstabelen som dekorativt ligger langs veggen, vitner om at den er ofte i bruk.

Leiligheten som ligger i andre etasje i det store, gråmalte murhuset på sentrumsnære Storhaug i Stavanger, har nå vært gjennom en reise regissert av en kommersiell leder i filmselskap og en grafisk designer.

Bruktfunn

De bodde i hver sin leilighet på Storhaug i Stavanger før også. Da de ville flytte sammen, foregikk jakten på ny bolig i det samme området.

Gulvet på loftet ble revet for å få større takhøyde, og med fire takvinduer ble det også lys nok. Foto: Lise Bjelland I Øst-Berlin fant paret sju gamle, svarte industrilamper som har fått nytt liv på Storhaug. Foto: Lise Bjelland

Et romslig bad var ingen selvfølge da hus som dette ble bygd på begynnelsen av 1900-tallet. Etter modernisering er det alt annet enn ubekvemt. Foto: Lise Bjelland

– Vi gikk ikke på mange visninger, for de fleste prospektene var allerede renovert og pusset opp. Da vi kom inn hit, fant vi svaret umiddelbart. Her var det mye potensiale, sier Stian.

Han tok permisjon fra jobben i tre måneder, og sammen med et lag på fem håndverkere gikk i gang med å rive.

Den opprinnelige leiligheten hadde en hel andre etasje og en tredje etasje. Med åpent tak er det bare en hems igjen, men flott takhøyde over spisestuen. Foto: Lise Bjelland Kråkene verken flakser eller gjør fra seg, men er et spennende tilskudd til leiligheten. Foto: Lise Bjelland

50-tallets sofa er gjort om til en daybed, et gratisfunn på gjenvinningsstasjonen. Foto: Lise Bjelland Isolert pipeløp sørger for god flyt av varmen, og et soverom med egen takterrasse må sies å være en bonus. Foto: Lise Bjelland

Nisjene gjør at rommet virker større. Her har niåringen i huset sitt eget smykkeverksted, og rett som det er er det salg i gaten utenfor. Foto: Lise Bjelland Døren til badet fant eierne på den danske gjenbrukssiden. Den har en foldbar del som passer ypperlig til å servere kaffe eller et glass vin. Foto: Lise Bjelland

Så mye som mulig av de originale detaljene er bevart. Den tredelte døren gjør adkomsten hyggelig. Foto: Lise Bjelland De gamle, nymalte kjøkkenskapene er snudd opp ned og fungerer ypperlig som skjenk. Foto: Lise Bjelland

Duse farger og grove tekstiler passer godt i denne leiligheten. Foto: Lise Bjelland I trappegangen er det kjølig. Det gjør hattehyllen egnet til oppbevaring av frukt og grønt. Foto: Lise Bjelland

De røffe industrilampene binder rommene sammen. Foto: Lise Bjelland

– Vi rev non stop på dagtid, og på kveldstid trålte vi Finn.no for alt mulig: materialer, vinduer, dører og møbler. Hensikten var å finne ting som holdt god kvalitet og som passet inn i dette gamle huset vårt. Vi har hovedsakelig lett etter kvalitetsmøbler i klassisk design og material i heltre som gjerne har en historie. Bruktfunn er genialt, men tidkrevende, sier Stian og smiler.

Det er snart ti år siden de overtok boligen, men stadig pågår det endringer i interiør og planløsning.

Kråker i taket

Originaliteten og historiene som detaljene i leiligheten byr på, gjør boligen spennende. De svenske, tre-snekrede kråkene har tatt plass på bjelkene over spiseplassen, og fra arbeidsrommet på hemsen kikker man ned på dem.

Lyset som slippes inn fra små og store vinduer, skaper et flott lys i leiligheten. Her er ikke mer ting enn det som trengs, og det har tatt tid å få det slik påpeker eierne.

Før noe kommer inn nå, må noe ut. Det er regelen forklarer de.

– Ting med en historie skal det mye mer til før vi kvitter oss med enn nye, historieløse, men gjerne fine ting. Ta for eksempel de sju industrilampene som utgjør belysningen i hele boligen. De er fra 1930-tallet og ble funnet på et bruktmarked i Øst-Berlin. Gamle lamper veies opp av enkelte nye, ting og møbler. Begge deler må uansett være funksjonelle, forklarer de.

Ting som har en flerbruksverdi, blir også verdsatt. Døren til badet er en slik sak, med et nedfellbart, hengslet stykke i døren. Når det er åpent, kan det fungere som et avlastningsbord. Det var helt opplagt at denne døren måtte de ha.

Lavt tyngdepunkt

Lave stoler, en lav dagseng og pendler som henger lavt; eierne ønsker en rolig atmosfære i huset sitt, og det klarer de å skape ved å holde tyngdepunktet lavt. De kaller det lun minimalisme.

– Vi har vært bevisst på å bruke nøytrale farger som kler murveggene og det gamle treverket. Lite av det vi har vekker oppsikt, men ett og annet møbel som vi liker ekstra godt er gjerne fremhevet. For eksempel stolen og lampen i stuen.

Å skape et stemningsfullt hjem er noe de begge er veldig opptatt av, og husets høye alder legger til rette for det.

– Vi skulle gjerne visst litt mer om husets historie. Det eneste vi kan anta, er at det nok har vært et av de større husene her på Storhaug på den tiden. Også størrelsen på tomten er betydelig, med mer enn ett mål totalt.

Kanskje går det mot nye prosjekt, kanskje en innendørs trapp eller en utendørs hagestue. Det eneste som er sikkert, er at eierne lever med huset og at huset lever med dem. I beste velgående.