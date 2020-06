Markedsfører leiligheten som «helt ok»: – Folk har spurt om jeg ikke liker penger

Megleren foreslo å tømme leiligheten, male alle vegger og style. Hvis selgers ærlige strategi slår feil, får megleren det som hun vil.

– Jeg bare vasket og ryddet før jeg tok bilder. En kollega kjeftet på meg fordi det ser rotete ut på bildene, sier selger Pål Schaathun. Foto: Pål Schaathun

Synne Hellum Marschhäuser Journalist

– Jeg prøver ikke å gjøre narr av leiligheten, men annonsen er et lite stikk til hvordan boliger normalt markedsføres. Megleren foreslo maling og boligstylist, men gikk med på å lage en ærlig annonse, sier Pål S. Schaathun.

«Helt ok leilighet som skulle hatt et malingsstrøk eller to. Gangavstand til veldig mye.» Det er overskriften i Schaathuns boligannonse, som nå spres på sosiale medier. I samme strøk i Bergen beskrives objektene mer positivt med adjektiver som strøken, flott, fantastisk, lekker, rålekker, romslig, moderne, skreddersydd og eksklusiv.

Schaathun trekker frem litt andre ting. Blant annet at søppelbilen ikke vekker deg fordi dunken utenfor er en del av det automatiske bossnettet (bilde nummer to), at flisene på kjøkkenet kan males over, at varmtvannstanken er litt knapp for å fylle opp boblebadet og at parketten har noen riper og knirker helt passelig.

Boblebadet er større enn varmtvannstanken. Det er greit å opplyse om, mener Schaathun. Foto: Pål Schaathun

Foto: Finn.no

«Flisene på kjøkkenet kan males over. Vi blir ikke overrasket om det skjer første dag etter overtagelse», er bildeteksten i annonsen. Foto: Pål Schaathun

– Vil ikke lyve

– Hvis noen vil kjøpe, vil de sikkert se potensialet og male leiligheten. Det er åpenbart at noen ikke vil ha dette. De leter etter det fineste. Ingen leter etter en leilighet med stygge vegger. Hvis man leser denne annonsen, vet man hva man får, sier Schaathun.

– Folk på jobb har spurt om jeg ikke liker penger. Jeg vil jo selge for så mye som mulig, men jeg vil ikke lyve, legger han til.

Schaathun er fotograf og tok bildene selv. Lysstyrken er justert, ellers er det ingen dobbel-eksponering eller billedredigering. Han er sterkt imot annonsebilder av frukt, blandebatterier og stilleben på kjøkkenbenker, men tok for moro skyld nærbilde av den mest ufotogene frukten han vet: kokosnøtter.

Megler Henriette Enehaug foreslo å tømme leiligheten, male alle vegger og style den. Hvis Schaathuns ærlige strategi slår feil, får hun det som hun vil.

– Virkeligheten samsvarer med annonsen, og det gjør det nesten aldri. Veldig få skriver at gulvet knirker, men det knirker jo. Det vil du merke på visning. Hvorfor skal jeg lyve, spør Schaathun. Foto: Pål Schaathun

«Gjennomgående stygg»

Han er ikke den eneste som har prøvd seg på alternativ markedsføring:

Sett av flere enn normalt

– Reaksjonene har vært ubetinget positive, og mange har syntes dette har vært en morsom annonse å lese. Akkurat nå er annonsen vist over 9000 ganger, mot normalt cirka 1500 på samme tid i prosessen, sier eiendomsmegler Henriette Enehaug i DNB Eiendom.

Normalt ville de tatt en del grep i forkant av fotografering, som maling og litt styling. Og så ville boligen fått en mer tradisjonell beskrivelse. Enehaug er for øvrig selgers kusine, men understreker at han ikke har fått særbehandling.

– Dette er en bolig mange vil oppleve trenger litt oppussing av overflater. Selger ønsket en helt ærlig fremstilling, uten hverken ta i bruk styling eller å male overflater slik man kanskje ellers ville ha gjort. Vi ble da enige om å ta det hakket lenger og legge en humoristisk vri på annonsen, sier Enehaug.

– Folk synes det er gøy og deilig. Jeg tror mange er lei adjektivene. Men jeg har ikke forsøkt å latterliggjøre leiligheten. Jeg elsker den. Foto: Pål Schaathun

Markedsføringsekspert: – Man må være litt «reklamete»

– Normalt er boligannonser litt pyntet, og alt er fantastisk. Naboene er bra, det er kort vei til alt. Man pynter bruden med kameravinkler, møbler og beskrivelser, sier Trond Blindheim, dosent ved Institutt for markedsføring på Høyskolen i Kristiania.

Blindheim er sikker på at ærligheten vil få konsekvenser for salget.

– Selgeren vil nok oppdage at han bør selge med andre bilder og annen tekst. Det er mange boliger til salg. Da gjelder det å fremheve det som kan fremheves, og gjerne smøre litt ekstra på, sier han.

Da Blindheim jobbet i reklamebransjen, snakket han med en bilselger om hvordan han solgte biler. Kunsten var å få folk til å prøvekjøre bilene. Bilen er solgt når de prøvekjører med meg ved sin side, mente selgeren. Og det samme er poenget med boligannonsene: Å få folk til å komme på visning. Jo flere som kommer, desto større er sjansen for bud og at flere byr over hverandre.

– Noen mener det kanskje er «reklamete», men jeg har tro på at man må være det for å selge leilighet eller bruktbil. Hvis du selger skolisser, skriver du ikke at de kan ryke. Boligannonsens forbilde er reklame eller markedskommunikasjon, sier Blindheim.

Han understreker at meglerne har en nese for hva som fungerer og ikke. De lærer hver eneste dag av hvor mange som kommer på visning.

