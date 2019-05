Seks høydepunkter i den spanske perlen Málaga

Livfulle og sjarmerende Málaga er hektisk året rundt. Ikke like rimelig som Lisboa, men til gjengjeld har byen langstrakte strender i gangavstand fra bysentrum.

Teater, gallerier og alternative kinohus med spennende program og utstillinger. Innovative barer og tradisjonelle tapastavernaer. Bugnende matmarked og historiske festninger. Du finner det meste i Málaga.

Atarazanas

Gamlebyen

Promenadegaten Marques de Larios er fylt av kjedebutikker, men mindre og kreative forretninger gjemmer seg innover i sidegatene. Hovedgaten leder fra byens største torg, Plaza de la Constitución, ned mot Plaza de la Marina og det fascinerende matmarkedet Mercado Central de Atarazanas.

Eilert Larstorp Paulsen

Eilert Larstorp Paulsen

Soho

Industrielt og kulturelt

Soho ligger ved kanalen som besøkende sjelden krysser og er stadig under utbygging. Gå en tur langs Calle Tomas Heredia, forbi det kommersielle Cruzcampo-bryggeriet og kulturhuset MAUS, der du kan plukke med deg et kart over bydelens graffitikunst. Kunstmuseet CAC byr på bedre kjennskap til bydelens urbankunst. En rekke mikrobryggerier og utstillinger ligger gjemt i de urenoverte bygårdene.

Eilert Larstorp Paulsen

Eilert Larstorp Paulsen

El Perchel

Usminket og ekte

Lenger ut ligger arbeiderklassebydelen El Perchel, like usminket som Soho, men for å oppleve hvordan Málaga var før turismen er dette stedet å besøke. Tilbake på 1500-tallet var dette første bosetning utenfor bymurene, noe stamgjestene på baren ved tradisjonelle Mercado del Carmen gjerne bekrefter. Selv om markedet ikke bugner, oser det av historie og ujålet sjarm.

Eilert Larstorp Paulsen

Eilert Larstorp Paulsen

Malgueta

Urbant og strandlig

Tilbake i havnen ligger cruisebåtterminalen langs Paseo del Parque, som leder ut til den moderne havnepromenaden Paseo del Muelle Uno, med glassfasader som står i kontrast til denne historiske byens øvrige arkitektur. Her kan man betrakte cruisebåtene som seiler inn og ut av havnen. Det er lekeplass for barna og et fantastisk Pompidou-senter i miniatyr for kunstopplevelser. På baksiden av restaurantpromenaden ligger Malgueta-stranden, med flere serveringssteder og en utsikt som gjør den nygrillede blekkspruten og den lokale spesialiteten espetos ekstra smakfull.

Eilert Larstorp Paulsen

Alcazaba

Maurisk festning

På vei tilbake mot bysentrum passeres den mauriske festningen Alcazaba. Ta gjerne heisen bak rådhuset til toppen av høyden. Derfra er det en kort spasertur til sentrum via Albeniz-kinoen, Det romerske teateret, Picassomuseet og en rekke trange smug med restauranter og barer. Calle Granada leder videre gjennom livlige torg og sjarmerende gater tilbake til festplassen Plaza de la Constitución og turistenes promenadegate.

Eilert Larstorp Paulsen

Merced

Sjarmerende og livlig

La Merced er ikke bare nabolaget der Pablo Picasso ble født, det er også et av de mest trendy områdene i Málaga. Oppkalt etter Plaza de la Merced, et livlig torg med en rekke restauranter og barer. Det moderniserte Mercado de la Merced lever dessverre ikke opp til forventningene, men Calle Alamo og Calle Carreteria er fullpakket med uteliv som tilfredsstiller de fleste.

Eilert Larstorp Paulsen

Eilert Larstorp Paulsen

Mat og drikke

Innbyggerne inntar frokosten, gjerne ristet brød med spekeskinke, stående i baren. Den eldre garde gjerne med noe skarpt til kaffen. Så blir det duket for turistenes lunsj ‒ lokalbefolkningen spiser sin mellom klokken to og fire. Still middagsklokken til nærmere ti om kvelden, da blir det langt festligere til bords sammen med Málagas innbyggere. De bedre spisestedene åpner ikke for middag før åtte.

Eilert Larstorp Paulsen

To utflukter du bør ta

Astilleros Nereo

En av Spanias mange verft ligger en halvtimes sykkeltur utenfor gamlebyen. Følg promenaden langs Malgueta-stranden, gjerne med en stopp for forfriskninger ved en av strandbarene eller aller helst ved El Balneario, som har flott utsikt over Málagabukten. Ved verftet ser man arbeidene med de tradisjonelle jábega-båtene, som fønikerne brukte til fiske allerede for 3000 år siden.

Fra verftet følger promenaden Paeo Maritimo el Pedregal, der restauranter og barer ligger side om side. Et utmerket sted å tilbringe ettermiddagen før sykkelen trilles hjem. Husk badetøy og solkrem!

Rio Guadalhorce

Naturreservatet ligger fem kilometer utenfor bysentrum. Følg gjerne Calle Heroe de Sostoa til det severdige kunstmuseet Casa Sostoa, og følg kyststien herfra. Legg inn et besøk til kunstnerkollektivet La Termica, med hyppige konserter og ulike utstillinger. Rio Guadalhorce er navnet på elven og våtmarksområdet ved sjøkanten. Selv om deltaet er omringet av industri, er det er stort antall fugler, deriblant traner, hegrer og flamingoer her.

Eilert Larstorp Paulsen

Eilert Larstorp Paulsen

Transport hit og rundt

En rekke direktefly året igjennom. Fra Málaga Airport (AGP) tar buss A deg inn til byen på en halvtime for 3€.

Málaga sentrum er lite og overkommelig, og det meste nås fint til fots.

Et godt alternativ er sykkel, og flere av hotellene tilbyr utleie. Ellers finnes det en rekke utleiesteder.