Ukens grønne tips: Slik kan du hjelpe humlene

Den utrydningstruede humlen er avgjørende for miljøet. Med disse grepene bidrar du til å hjelpe dem.

Verdens biearter pollinerer 80 prosent av alle planter og står for nærmere én tredjedel av all mat vi mennesker spiser. Foto: Fredrik Hagen

Kathrine Humberset Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Eirin Bruholt, kommunikasjons- og prosjektrådgiver i foreningen La Humla Suse

Det er mange grunner til at humlene er viktige for miljøet her i Norge. Hovedgrunnen er hvordan de påvirker matproduksjonen vår. Humler er det vi kaller en pollinator. Pollinatorer pollinerer blomster – en prosess som gjør at plantene kan produsere frø, som igjen gir nye planter til neste år. Verdens biearter pollinerer 80 prosent av alle planter og står for nærmere én tredjedel av all mat vi mennesker spiser.

Eirin Bruholt, kommunikasjons- og prosjektrådgiver i foreningen La Humla Suse. Foto: Privat

1. Hvorfor er akkurat humlen så viktig for miljøet?

Humlen er den mest effektive og blant de viktigste pollinatorene vi har i Norge. Det er flere grunner til det:

I motsetning til andre bier varierer tungelengden fra humleart til humleart. Tungen bruker de til å slikke i seg nektar fra blomstene. Ulik tungelengde gjør at humlen kan besøke og pollinere et langt større mangfold av planter som har både korte og lange kronrør.

Humlen er varmblodig. Det betyr at humlen, i motsetning til andre insekter, ikke er avhengig av varme solskinnsdager for å kunne fly ut og besøke blomster. De kan fly i både regn og når det er ganske lave temperaturer.

Humlens kraftige vingemuskler gjør dem i stand til å gripe tak i pollenet, også hos planter der pollenet sitter ekstra godt fast, som hos for eksempel tomat- og aubergineplanter.

Fakta Humler Humler er en slekt av insekter som sammen med blant andre honningbier utgjør insektfamilien langtungebier. Humlene kjennetegnes ved sine robuste, runde kropper og ofte tette behåring. Størrelsen på humlene varierer mellom 9 og 22 millimeter. De fleste humler danner kolonier som består av én dronning og flere arbeidere. De regnes dermed som sosiale bier. Humlene er viktige for pollinering av både ville blomster og mange kulturplanter. Det finnes mer enn 250 kjente arter. 35 hører til i Norges fauna. Kilde: Store norske leksikon Les mer

2. Hva truer humlen i dag?

Den store insektdøden som pågår, berører også humler og andre bier. Det er flere årsaker til det:

Arealendringer. Når vi bygger ned områder som bugner av blomsterenger, skog, beitemarker og andre naturtyper som egner seg som humlehabitater, til fordel for byer, boliger og annen industri, får det konsekvenser for humlene.

Intensiveringen av landbruket og gjengroing av kulturlandskapet. Med dagens monokulturer og bruk av mineralgjødsel og sprøytemidler er 90 prosent av kulturlandskapet lite egnet for humlene.

Klima og forurensning er andre faktorer som bidrar til at humlene sliter.

3. Hvorfor bør vi lage humlekasser?

De aller første humlene i lavlandet i Sør-Norge våkner ofte i mars/april. Lenger nord i landet vil de våkne noen uker eller måneder senere. Når humledronningene våkner tidlig på våren, vil de finne seg et sted å bo. De leter ofte etter forlatte musebol, meisereir, steinrøyser eller hulrom under en passende gresstust. Ettersom forekomsten av både musebol og blomsterenger er blitt kraftig redusert de siste tiårene, er det fint å kunne sette ut humlekasser for å hjelpe humlene med et sted å etablere bolet sitt.

Humlens tungelengde gjør at den får pollinert et stort utvalg av blomster. Foto: Gorm Kallestad / NTB

4. Hvordan lager og tilrettelegger vi for humlekasser?

Tips til byggingen:

Lag humlekassen av planker du har til overs eller får kjøpt på nærmeste forhandler som selger treverk.

Det er viktig at kassene ikke er mindre enn 12cm x 12 cm x 12 cm på innsiden, har ett-to luftehull som er dekket med netting, et inngangshull og et avtagbart tak.

Tips til innredningen:

Kassene skal innredes til å simulere et musebol og må inneholde et tørrmateriale og noe isolerende. Tørrmateriale kan være tørket, mykt gress, eller fin mose. Det isolerende stoffet må være noe som holder på varme og avstøter vann, slik som fettvatt (urenset bomull) eller pels fra husdyr.

Fyll humlekassen med tørrmateriale og lag en grop på størrelse med en golfball. Denne gropen fôrer du så med et fint lag med fettvatt, ikke mer enn 0,3 cm. Legg så fettvatt på toppen slik at du får en liten hule hvor humlene kan bo.

For at humlene skal komme seg inn til selve bolet, må du lage en liten hulegang som går ut av kassen.

Strø til slutt litt mer tørrmateriale over fettvatten, men ikke så mye at luftehullene tettes igjen. Pass på at kjernen med fettvatt ikke faller sammen.

Tips til plassering:

Humlekassen må ikke stå i solen hele dagen, men heller plasseres et sted hvor morgen- eller ettermiddagssolen titter frem.

Humlene er gode til å gjenkjenne mønster i naturen, så plasser gjerne kassen langs en husvegg eller en hekk, ved en stor stein, eller andre lett gjenkjennelige områder.

Frist gjerne humlene med et næringsrikt blomsterbed eller en blomstereng, så blir nabolaget ekstra attraktivt å flytte inn i.

Trykk her for å se video av hvordan du lager din egen humlekasse.

Humlekasser er noe vi enkelt kan kjøpe eller lage selv. Foto: Monica Marcella

5. På hvilke andre måter kan vi tilrettelegge for pollinatorer?

Humlekasser er selvsagt bare for humlene. For ville bier kan man lage eller kjøpe insekthotell som man henger opp enten i trær, på en balkong/terrasse/veranda eller et sted på husveggen.

La være å slå deler av plenen, og la «ugress» vokse fritt. Planter som løvetann og kløver er helt ypperlige matplanter for mange pollinatorer, også humler og villbier.

Utplanting av stauder og sommerblomster i hager, på balkonger og takterrasser er ypperlig for å gi matressurser til pollinatorene.

På varme vår- og sommerdager kan det være flott å sette ut litt vann til honningbiene. Fyll gjerne en tallerken eller en liten skål med litt vann (ikke sukkervann) og klinkekuler eller småsteiner for å minimere drukningsfare. Når honningbiene finner denne skålen, vil de si ifra til kuben sin og få med mange av søstrene sine til skålen.

Det vi derimot ikke må gjøre, er å mate humlene eller andre villbier med honning, frukt eller andre sukkerholdige varer. Det kan være skadelig for dem.