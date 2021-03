Sjelefred med fisk i stua

– Langt flere burde hatt akvarium hjemme. Det er både stressdempende og dekorativt, sier Knut Norgren i Randaberg utenfor Stavanger. Selv har han rundt 300 fargerike fisk i hus og hage.

Fargerikt fellesskap på Randaberg Foto: Fredrik Refvem

Hjørdis Irene Halleland Mikalsen

Fisk er sunt, året rundt. Og da tenker vi ikke bare på fisken vi spiser, men også den som svømmer rundt i et akvarium. For det er ikke bare på tallerkenen at fisk er bra for helsa. Gjennom en omfattende studie har amerikanske forskere nemlig kommet frem til at det å ha et kar full av fargerike fisker er godt for både blodtrykk, hjerterytme og humør. Dessuten er det dekorativt og lyser opp i hjemmet i den mørke årstiden.

Sjelefred

Det kan Knut Norgren skrive under på.

– Det gir sjelefred å sitte i godstolen å se fiskene som lever sitt fredelige liv i akvariet, sier randabergmannen.

Han skulle vite hva han snakker om. Bestefaren hans drev Stavangers første akvarieforretning, hvor Norgren jobbet fra han var 13 år.

– Bestefar var tidlig ute. Det var ikke så mange akvarieforretninger i Norge da han startet for rundt 80 år siden. Han drev faktisk frisørsalong og akvarieforretning i samme lokaler. Fin kombinasjon egentlig, fisk og frisør, smiler Norgren.

Også Norgrens mor og onkel var med i driften, som ble en landsdekkende importør av tanker og fisk. Senere tok Norgren over sammen med et søskenbarn. De drev Stavanger Akvarieforretning i 36 år før de solgte seg ut.

I dag jobber han som sportslig ansvarlig for fotballspillerne på Wang Toppidrett, men på hjemmebane holder han fortsatt på interessen for akvariehold.

Anbefales på det varmeste

– Å ha et akvarium hjemme er ikke så vanlig lenger. Det hadde sin storhetstid på 70 og 80-tallet. Personlig kan jeg anbefale det på det varmeste. Et akvarium er dekorativt, fargerikt, stressdempende og en veldig fin hobby, sier han og løfter opp lokket på det ene av fire store kar i kjellerstuen.

Han drysser fiskefôr ned i vannet. Oransje papegøyefisk, skalarer med sine lange spisse finner og rød barberfisk svømmer opp mot overflaten og forsyner seg av godsakene.

– De mates to til tre ganger daglig. Det kreves litt vedlikehold. Akvariet må rensens, filteret må skiftes, og vannet må byttes ut med jevne mellomrom. Ellers er det mest kos. Som andre kjæledyr trenger du ikke tenke på hvor de skal være når du er på ferie. Gi fiskene feriefôr, så klarer de seg selv en god stund.

Papegøyefiskene med sine sterke farger er ikke bare vakre å se på, men også gode og hardføre akvariefisker. Foto: Fredrik Refvem Har du hage, kan du også ha en fiskedam, mener Knut Norgren og forteller at det ikke er vanskelig å lage selv. – Det er bare å grave ut, legge ned duk og ha stein og grus over. I tillegg bør du ha en vannpumpe for å holde vannkvaliteten ved like. Foto: Fredrik Refvem

Fisk i hagen

Men det er ikke bare innomhus Norgren har fisk. I hagen har han anlagt en fiskedam på rundt fire ganger fire meter, pent pyntet med stein, strå, fontene og vannliljer som om sommeren kommer med store røde blomster. I dammen holder rundt 50 karper og gullfisk til. Ved siden av har han en treplatting med sittegruppe.

– Det er fint å sitte her en sommerkveld å se på fiskene i dammen. Flere er «født» her. At de formerer seg tyder på at de trives godt, sier han og påpeker at det ikke er noe hokus pokus å lage fiskedam i hagen.

– Det er bare å grave ut, legge ned duk og ha stein og grus over. Men du bør også ha en vannpumpe for å holde vannkvaliteten ved like, sier han og kaster en håndfull fôr ut i dammen.

– Dette er frosne mygglarver. Det liker de godt. Også disse fiskene forsyner seg, men de er langt med langsomme i bevegelsene enn fiskene i akvariene innendørs.

Livet leves langsomt i karpedammen om vinteren, men de klarer seg fint, selv når vannet i dammen fryser til is. Foto: Fredrik Refvem Norgren har trukket streng over karpedammen for å holde sultne måker unna. Foto: Fredrik Refvem

Lever farlig

– De går i en slags dvale om vinteren, de tar nesten ikke til seg mat og lever livet langsomt, sier han.

Mye kan tyde på at de også lever farlig. Det er grunnen til at Norgren har spent snører på kryss og tvers over dammen.

– Jeg oppdaget at det forsvant fisker og skjønte at det hadde vært fugler og forsynt seg. Dermed måtte jeg sette opp snører slik at fuglene ikke kommer til. Det fungerer bra, sier han og peker på en svart karpe.

– Den svarte der var heldig. Den ble tatt av en måke som mistet den ned på plenen. En nabo ringte og sa at det lå en fisk og sprellet i hagen min. Jeg løp ut og fikk den oppi dammen igjen, forteller han.

– Vi har en katt også. Han har foreløpig ikke prøvd seg, men han sitter rett som det er og studerer fiskene i dammen, så vi må passe på så han ikke forsyner seg.

Platy er en vanlig og hardfør fisk i akvarium. Den er lett å få yngel på, den nederste fisken på dette bildet er «gravid». Foto: Fredrik Refvem

Lyst til å skaffe deg et akvarium? Her er fem gode råd og tips:

Det fleste nybegynnere velger å starte opp med et relativt lite akvarium. Det som ofte anbefales, er 60 liter. Vær nøye når du velger hvor akvariet skal stå. Unngå direkte sollys for å hindre at det danner seg alger. Et 60 liters akvarium med bunnlag og stein kan veie 90 til 100 kilo. Så velg et stabilt og solid underlag. Det er også viktig at underlaget er helt i vater, ellers kan bunnplaten sprekke. Legg i et bunnlag bestående av grus eller litt finkornet sand. Deretter kan du dekorere med steiner, planter og røtter etter smak og behag. De fleste fisker trives best når temperaturen ligger på rundt 25 grader. Når du skal velge ut fisk til akvariet, er det viktig å velge arter som fungerer godt sammen. Det finnes tusenvis av fiskearter i verden, alle med forskjellige egenskaper. Det er viktig å velge arter som fungerer godt sammen. Et godt tips er å starte med få fisker og heller øke antallet etter hvert.

Fargerikt fellesskap. Foto: Fredrik Refvem Xiphophorus macalutus heter denne skjønnheten på latin, litt enklere er kanskje det mest brukte navnet; platy. Foto: Fredrik Refvem

Fakta Fiske-fakta

Det finnes mer enn 28.00 fiskearter i verden, i alle farger og fasonger. Noen er gjennomsiktige, andre har snabel eller lange barter. Enkelte ruger eggene i munnen, noen bygger reder og legger egg, andre føder ferdig utviklede unger. Det finnes fisk som kan produsere elektrisitet, som kan gå på land, som beskytter seg med tagger som et pinnsvin. Teoretisk sett kan alle fiskesorter holdes i akvarium, men ikke alle er egnet. De fiskene som passer best som akvariefisk, er hovedsakelig små, tropiske arter. Blant de mest vanlige akvariefiskene er ancistrus, guppy, neontetra, siamesisk algeeter, skalare, platy og kampfisk. Les mer ↓

– Akvariehold er en fin hobby, sier Knut Norgren som har fire store tanker i kjellerstuen. Foto: Fredrik Refvem Mollies-fisk er en lettstelt og robust akvariefisk som kan leve fra 4 til 8 år. Foto: Fredrik Refvem

– Jeg kan sitte lenge her i godstolen å betrakte livet i akvariet, sier Knut Norgren på Randaberg som har fire tanker i kjellerstuen. Foto: Fredrik Refvem