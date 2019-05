Voksen drøm om Harley

– Det er en beauty.

Hans Nilsen (78) har hjelmen i hånden der han står og kikker ned på drømmen han nylig realiserte. En Harley-Davidson Softtail Heritage Springer FLSTS, lav og tung og blank i krommet, fullrigget med nostalgi av type spilefelger, hvite dekksider og krommede fjærer.

– Du skal leve ut drømmene dine. Når du en dag ligger der på sotteseng, er det tingene du ikke gjorde du vil angre på, sier han.

78-åringen vrir om tenningsnøkkelen. Lys fra speedometer og lykter gløder i skumringen.

– Når du nærmer deg 80 år, det er begrenset hvor mye tid du har igjen. Gjør noe kjekt med den tiden, sier den pensjonerte sivilingeniøren. Så trykker han på startbryteren, og lyden av Amerika buldrer over bergensk brostein. Men drømmen om motorsykkel er på ingen måte ny.

Foto: privat

Østtysk drøm

800 kroner. Så mye måtte tenåringen Hans Nilsen hoste opp i 1957 for å bli den stolte eier av en 125-kubikks MZ motorsykkel. For bygutten Hans var drømmen blitt virkelighet, og i en sky av blårøyk satte kompisgjengen kursen mot striledansene på Sotra, en øy utenfor Bergen.

– Det var ikke enkelt den gang. Noen bro fantes ikke, så det var å ta ferge ut, sove på en benk i danselokalet, og vente på at fergen skulle begynne å gå neste morgen, humrer pensjonisten.

Og det var der, på en striledans på Eidesjøen, at Hans fra Kronstad traff Lillian fra Kolltveit.

– Jeg merket det da hun satte seg bakpå: hun var kald og rolig – en skikkelig fin MC-rype. Vi har vært sammen siden, forteller Hans.

Fakta: Harley-Davidson Amerikansk motorsykkelprodusent fra Milwaukee, Wisconsin. Grunnlagt i 1903 av William S. Harley og Arthur Davidson. Er blitt en del av den amerikanske kulturarven, og har brukere i alt fra politiet til Hells Angels. Har ofte svært dedikerte eiere, som gjerne customiserer syklene. Er kjent for sine store tosylindrede motorer i V-form, som gir en spesiell motorlyd. X

Trøbbel i lyskrysset

62 år senere kjører paret fremdeles på mc-tur sammen, rett nok etter mange års pause. Unger kom, sykkelen forsvant, og familien emigrerte til Amerika for en periode. Men motorsykkeldrømmen lå hele tiden og ulmet. På slutten av 1990-tallet, da ungene forlengst hadde flyttet ut, bestemte de seg for å gjenoppleve ungdommens gleder. Begge tok motorsykkellappen igjen, og de kjøpte seg en Honda som de kjørte rundt på i tyve år. Blant annet en langtur til Italia.

– Men noe av det flotteste var å kjøre sykkel i Geiranger og over Trollstien, sier Lillian.

Men etter hvert begynte alderen å gjøre seg gjeldende.

– I fjor merket jeg at hoftene ikke var helt gode. Det var ikke så greit å balansere Hondaen i lyskryss. Den var så høy. Og så fikk Lillian problemer med å komme seg av og på, sier Hans.

Paal Kvamme

Impulskjøpte Harleyen

Men å gi opp gleden ved fartsvind i fjeset og fluer i tennene var ikke et alternativ. Hans mente at Harley-Davidson hadde sykler med lav sittestilling. En nydelig septemberdag i fjor stakk de innom en motorsykkelbutikk i Bergen, uten å finne det helt store på utstillingen. I stedet falt de pladask for en hvit, kromtung 1997-modell som akkurat hadde parkert utenfor butikken.

– Jeg gikk rett bort til eieren og sa “skal du selge den der, så vil jeg ha den”.

Fem minutter senere hadde ekteparet kjøpt den klassiske Harleyen. Mye på grunn av dunkdunk-lyden fra de to grove sylindrene.

– Det er en herlig sjarm med disse syklene. Jeg har ofte tenkt at å kjøre Harley er som å kjøre seilbåt. Det handler ikke om å komme seg fort frem, men å kose seg underveis, sier Hans.

Lillian nikker:

– Det blir en helt annen kjørestil på Harleyen. På Hondaen var jeg nesten like sliten som Hans. Her er det mer avslappende, synes hun.

Ingen kjærlighet

– Hondaen var en fornuftig sykkel. Men jeg ble aldri forelsket i den. Med Harleyen har mc-interessen fått en helt ny gnist. Den er jo så herlig, gliser han.

– Noen spesielle utfordringer med å kjøre MC i så voksen alder?

– Du blir jo ikke sterkere. Når du nærmer deg 80 år, blir du fortere sliten. Det er farlig hvis du føler at du blir trøtt og uoppmerksom. Reaksjonsevnen blir dårligere. At Harleyen ikke har verdens beste bremser har også sitt å si. Du ligger deg ikke tett opptil bilen foran, sier han.

Nå har de, som alle andre motorsyklister på Vestlandet, håp om lang og tørr sommer.

– Vi skal få oss noen fine dagsturer i sommer. Blant annet skal vi til Oslo og Sarpsborg. Det skal bli en nytelse!

Foto: Paal Kvamme

Kule raringer

Hans har også har en helt annen grunn til å legge ut på landeveien.

– Det er god hjernegymnastikk å kjøre sykkel, gliser han.

– Du må være topp konsentrert, følge med på alt som skjer rundt deg. Før hver sving må du tenke gjennom fart og turtall og alt sånt. I en bil sitter du bare der og hører på P1.

– Hva sier barn og barnebarn til at dere har kjøpt Harley i en alder av snart 80?

– At vi er noen raringer, sier han.

– At vi er de aller kuleste foreldrene, stråler hun.

– I kveld er det så fint at vi må nesten ta en tur, sier bestefar og smiler lurt til bestemor. Så smyger mc-rypen seg på plass bak ektemannen, før to buldrende sylindre øker turtallet og sender dem tilbake til 1957.