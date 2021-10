De andre på visning stønnet over alt som måtte gjøres. Han så potensialet

Karl Edvard Eidsvåg falt for tomten da han kjøpte huset i Skudenesgata i Haugesund. Her har han utsikt helt til havs.

– Å ha et gammelt hus er en evig prosess, akkurat som en hage. Det gjelder hverken å være ugressfreak eller få hetta over at det tar tid før alt er gjort.

