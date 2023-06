Sommerferie 2023 i Norge – her får du gode tips

Planlegger du sommerferie i Norge og er på utkikk etter gode tips for en minneverdig ferie? I denne saken får du reiseinspirasjon.

Noe særlig mer nasjonalromantisk enn Sørfjorden i Hardanger blir det neppe. Vi har vært på tur i siderland. Aga sideri (rødt hus til høyre på bildet) ligger på Aga, like i nærheten av Agatunet som også er verdt et besøk.

Camilla Flaatten Reisejournalist i Aftenposten og Schibsted. Jeg skriver om stort og smått innenfor reisefeltet, og reiser når jeg kan. Tips meg gjerne.

Sakene under har engasjert leserne det siste året. De gir en god oversikt over de mange mulighetene landet har å by på om sommeren:

1. Lyst på en avslappende ferie? Velg en øy!

Det finnes over 230.000 øyer i Norge. Da er riktignok rubbel og bit tatt med. Mange av dem er selvsagt bebodd, andre lite bebodd, noen bilfrie og andre store turistattraksjoner. Men øylivet er alltid forlokkende om sommeren.

Vi tok turen til den bilfrie øya Veierland i Vestfold tidligere i år. Der er det mulig å ta med sykkel og telt. Men det aller viktigste med øyferie er egentlig å få ned pulsen og bare ta øylivet innover deg.

Veierland i sikte, her Tangen brygge. Det er bare noen minutter fra fastlandet og over til øya. Ved fergeleiene ligger trillebårene på rekke og rad . Det er transportmidlene til hytteturistene på Veierland.

Tre øyer på én gang

Det er 30 år siden øyene Mosterøy, Klosterøy og Fjøløy ble landfaste. Det flate landskapet på øyene utenfor Stavanger er ideelt for sykkelturer, vandreturer og bil- eller båttur. Utstein Kloster på Klosterøya er vel verdt et besøk. Det samme er gårdsbutikken Klostergarden.

Norges svar på Toscana

Kortreist mat, romantiske gårdsovernattinger og historiske hager. Vi tok en miniferie til Norges svar på Toscana, Helgøya i Innlandet.

Øya utforskes aller best fra sykkelsetet, men det er selvsagt også mulig å gå. Øya har bare én vei, som tar deg fra Nessundet til Hovinsholm og i en sirkel tilbake til start.

Forblåst og vilt på Utsira

Utsira er nok en øy vel verdt et besøk. Her har et nederlandsk ektepar startet en gourmetrestaurant som benytter alt hva havet utenfor har å tilby. Øya blir gjerne kalt en steinrøys i storhavet, og den er tidvis ganske forblåst. Det er Norges minste kommune målt i folketall og nest minst mål i areal. Likevel, de 203 som bor der nå, har det meste og byr på både fuglekikking, geocaching og gatekunst foruten matkunst.

Aktiv øyferie

Tempoet på sykkel er perfekt for å nyte Lofoten. Det er korte avstander mellom severdighetene – slik at dagene fylles med et par timer sykling før fjellet, stranden eller teltet venter.

To uker på el-sykkelsetet gjennom verdens vakreste øyrike krever regntøy og hyppige kafébesøk i nærheten av en stikkontakt.

2. Klar for en tur til fjells i Norge?

Fjellturer i både øst, vest og nord er populært om sommeren. Hvis du vil ha fjellheimen «for deg selv», er tipset under svært godt. Vi reiste midt i fellesferien og så knapt noen andre.

Turen mellom Tustnas høyeste topper kan gjøres lang eller ganske kort og er overkommelig for de fleste. Herfra ser du langt til havs og fjellene i «halve Sør-Norge».

Øya Tustna ligger mellom Kristiansund og Smøla og beskrives som en såkalt «uoppdaget perle», selv om både friluftsfolk og gourmeter kan få oppfylt de fleste drømmer her.

For de som vil vandre, er Tustna-alpene en super tur – Jørgenvågsalen kalles gjerne lillesøsteren til Besseggen. To DNT-hytter finnes her, og turen er også en del av Fjordruta.

Hvis du vil padle, er forholdene ypperlige, men en må være forberedt på all slags vær. Det arrangeres guidede turer.

Og når regnet blir avløst av et syn som dette, er det kanskje like greit ikke å prøve å finne ord ... Men bildet er ikke manipulert!

Turer i Telemark

Danske Kasper M. de Thurah har reist rundt i Telemark og tatt bilder i flere år. Én av hans favoritter i fylket er Gaustatoppen. Den ruver i landskapet rundt Kalhovd. Toppen er en overkommelig tur for liten og stor, og området er også supert for telting og fisking. En annen mer krevende tur han liker er Lårdalsstigen.

Våre fjellfavoritter

Nordmenns fjellfavoritter byr på alt fra spektakulær utsikt og idyllisk skogsterreng til buldrende fosser og dype daler. Dronningstien er de siste årene blitt en av Norges mest populære fotturer, mens Galdhøpiggen og Preikestolen har hatt den statusen en god stund.

Dronningruta i Vesterålen er spektakulær.

I dronningens fotspor

Men det er ikke bare Dronningstien i Hardanger, turen mellom Kinsarvik og Lofthus, som er oppkalt etter en ivrig rojal fotturist. Dronningruta i Vesterålen ble kåret til landets fineste for noen år siden.

Ta de mer ukjente turene

Er du blant dem som helst vil gå mest mulig i fred og unngå de store folkemengdene i fjellet? Da bør du styre unna de aller mest populære turene.

Utladalen i Vestland, Storsylen i Trøndelag og Tverrådalskyrkja fra Sota sæter i Innlandet er noen av tipsene.

Tips og råd til fotturturistene DNTs råd til ferske fjellturentusiaster: Start i det små. Ikke for langt, ikke for bratt.

Ha alltid med nok mat og drikke. Man kan ikke alltid belage seg på å etterfylle flasken på turen.

Ha alltid med lue. Det snur fort i fjellet, og et varmt hode holder kroppen varmere.

Ta gjerne med et par ekstra sokker.

Kle på deg lag på lag, og ha gjerne ytterklær som kan åpnes i sidene.

Om du har nye sko bør man ha på gnagsårplaster fra start, og bruk gjerne nylonstrømper.

Bruk staver om turen er bratt og du ikke er vant til det. Det avlaster både opp og ned, men husk å stille dem i riktig høyde.

Husk solkrem og solbriller.

Om du bruker UT.no må du lese hva som ligger i begrepene og symbolene på turen, og kontroller hvem som har lagt ut turforslaget.

Lytt til lokale kjentfolk. De kjenner både fjellet og værforholdene bedre.

Med hund i fjellet

Skal du gå fra hytte til hytte med hund i sommer?

Det er mange ulike regler som gjelder for ulike DNT-hytter rundt om i landet. Vi sjekket og tok turen i fjor. Les hele saken under:

Hvordan er det å overnatte på DNT-hytter med hunder? Vi sjekket.

Besøk en gårdsbutikk eller fem

Langs et av Norges fineste kystområder har det skjedd noe spesielt de siste årene.

Camilla Anvik driver Skjærgårdshagen i Helgeroa og er en del av gründernettverket Åkerkvinnene. Om sommeren arrangerer hun kurs, markeder og annet på gården sin.

Vi har reist fra gård til gård i Brunlanes i Vestfold og besøke nettverket Åkerkvinnene. De driver med alt mulig. Grønnsaker, frukt, griser, vakre pynteting, kranselaging, honning, hage, egg, selvplukk og alpakkaer oppsummerer litt. Det har ikke vært enkelt. Det ligger mye arbeid for å skape verdier både lokalbefolkning og turister nyter godt av.

Fra gård til gård i Brunlanes

Det bugner av flotte gårdsbutikker i Norge. Ysteriet på Jæren har vunnet gull for osten sin

På sidertur

Ta en kjøretur på snirklete veier langs Sørfjorden i Hardanger og oppdag sidereventyret som utfolder seg her.

Siderbåten skimtes langt der nede på fjorden, bak eplemost-flasken til Kvedstad. Sidergården er den høyeste beliggende i Sørfjorden.

