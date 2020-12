Hei Google, hvilken smarthøyttaler bør jeg velge?

Teknologimagasinet: Vi har testet Google Nest Audio mot Sonos One og Ikea Symfonisk.

Fire år etter at Google lanserte sin første smarthøyttaler, er nye Nest Audio på plass i butikkhyllene. Hvor mye bedre er den enn forgjengeren, og hvordan står den seg mot alternativene Sonos One og Ikea Symfonisk?

I denne episoden av Teknologimagasinet ser vi nærmere på de ulike smarthøyttalernes styrker og svakheter.

Aftenpostens teknologijournalist Per Kristian Bjørkeng liker at Sonos har støtte for både Apple og Googles strømmestandarder, og at han dermed ikke trenger gifte seg med hverken Siri eller Googles digitale assistent.

Nest Audio (t.v), Sonos One (Gen 2), eller Ikea Symfonisk(liggende under)? Teknologimagasinet har testet. Foto: Per Kristian Bjørkeng

Hvilken du bør velge handler om flere ting, mener kollega Geir Amundsen. Den smarteste er ikke nødvendigvis den som låter best.

De to er aktive brukere av smarthøyttalerne, men ikke alle i husstanden er like fornøyd. Geirs bedre halvdel er skeptisk til å ha mikrofoner fra et av verdens største teknologiselskaper plassert rundt i huset.

Per Kristians utkårede føler at Google motarbeider henne. Kanskje ikke så rart at begge gutta sender varme tanker til sine kvinner. De lever begge med mannfolk som stadig drar nye dingser inn i huset.

I episoden gir vi svar på dette: Hva er best av to Nest Audio eller én stykk Sonos One? Prisen er den samme.

