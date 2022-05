Slik vasker du bilen innvendig

– Det er et par ting mange glemmer ved vask av bilen innvendig, sier ekspert. Her får du gode vaskeråd.

Etter en lang vinter er det ekstra godt å vaske bilen innvendig.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er viktig å holde bilen ren utvendig, og man bør vaske eller skylle av bilen ofte hvis en kjører en god del. Men hva med innvendig vask?

Det blir fort både støvete, skittent og seigt inni bilen. Barn og hunder gjør heller ikke bilen renere.

Andreas Skotner er fagansvarlig i Bilpleiekongen og har jobbet med bilpleie i over 25 år. Han sier det er flere ting en bør tenke på når en går i gang med vasking av bilen innvendig.

For å gjøre bilen vårklar trengs en støvsuger, mikrofiberkluter, vindusspray og en bøtte med vaskevann.

Vi ba Bilpleiekongen og NAF dele sine tips for innvendig vask av bilen:

1. Tøm bilen og støvsug

Tøm bilen for søppel og skrot. Kanskje er det ting fra vinteren som kan legges et annet sted?

Ta ut alle gulvmatter, spyl dem og bruk gjerne vaskemiddel for å få dem helt rene.

Støvsug bilen skikkelig for grus og skitt som har samlet seg gjennom vinteren.

En fuktig klut, gjerne mikrofiber, er fin å bruke på bilsetene og resten av interiøret inne i bilen.

2. Tørk støv og vask vinduer

– Etter vinteren kan det være lurt å vaske glass innvendig også. Utånding fra mennesker og eventuelt dyr i kombinasjon med bruk av varmeapparat legger igjen en seig film på innsiden av glasset. Å vaske glass er ikke noe hokuspokus, men mange glemmer å gjøre det innvendig.

– En typisk nybegynnerfeil er å bruke mye vindusrens. Da smører man skitten utover og får striper i glasset. Bruk bare litt rens, ett til to sprut er ofte nok. En god egnet vindusrens sammen med en lofri mikrofiberklut er lurt, forklarer Skotner.

Trinn for trinn:

Tørk støv av bilens interiør.

Vindusvask kan kreve litt jobb, men du kan for eksempel bruke to kluter. En til å vaske med og en til å tørke med. Bruk spray hvis vinduene er skitne og tørk av umiddelbart. Rutene bør bli helt tørre.

Frontruten er ganske stor, og det kan være vanskelig å komme til over alt. Del ruten opp i to soner og ta et felt om gangen. Det kan gjøre jobben lettere. Så tar du siderutene.

Andreas Skotner er fagansvarlig i Bilpleiekongen og har lang erfaring med bilpleie. Her deler han sine vasketips.

3. Vask seter og alle overflater

– Ikke bruk tradisjonelle rengjøringsmidler på skinn, i alle fall ikke på ekte skinn. Dette er et levende og skjørt materiale som krever egne skinnprodukter. Bruker en sterke kjemikalier, tørker skinnet ut og ødelegges over tid. Skinn bør rengjøres og behandles minst én gang i året om det skal holde seg pent. Å rense med en skinnrens egnet for formålet er essensielt her, sier Skotner.

Trinn for trinn:

Mange velger å starte med vask av de store flatene innvendig. Bruk en fuktig mikrofiberklut til å vaske over dashbordet. Vask forsiktig over knotter, brytere og instrumenter.

Vask rundt rattet.

Vask lommene ved døren og dørterskler foran og bak. Setene kan vaskes med en fuktig klut.

4. Barn i bilen?

Bilstoler til barn kan fort bli skitne.

Når stolen først settes inn, kan det vært lurt å impregnere stolen for å unngå de verste flekkene. Har du ikke trekk du kan ta av og vaske, må det gjøres for hånd. Det skal helst ikke brukes kraftige midler på stolen, men mild såpe og vann.

Oppkast, urin og blod kan være vriene flekker å få bort, men det er mulig. For ekstra tøffe flekker er det mulig å bruke en interiørbørste.

– Støvsug bilstolen først for å få bort støv og rusk. En mikrofiberklut brukt til interiør, kan brukes til å vaske over og angripe flekker og forurensing, sier Skotner.

– Begynn med en mild interiørvask på setet og friksjon med kluten på flekkene. Skyll så av. En tørr mikrofiberklut suger til seg kjemikalier og vannet når du presser kluten på, forklarer han.

5. Hund i bilen?

En god støvsuger og eventuelt egne produkter for fjerning av hundehår, er lurt å ha tilgjengelig, mener Skotner.

– Utfordringen med hundehår er at de «trer seg» ned i stoffet og interiøret i bilen. Det kan derfor være vanskelig å støvsuge bort alle hundehår, men det finnes egne børster beregnet for å få hundehår ut av stoffet i bilen. Disse er ofte av gummi slik at friksjonen rett og slett drar hundehårene ut. Da børster man alle hårene til et sted, og man kan enkelt støvsuge dem derifra.

– I hundens pels er det også ofte annen forurensing som jord, sand og annet.

Eksempel på en type børste som fjerner hundehår.

Etter støvsuging lønner det seg å vaske stoffet der hunden har vært for å fjerne forurensing og lukt. Skotner sier den samme fremgangsmåten du ellers ville vasket stoffet på, fungerer, men:

– En skikkelig god interiørvask beregnet for dette formålet vil gjøre jobben enkel og etterlate en frisk duft. Sprut interiørvasken over det aktuelle området, deretter kan du jobbe dette forsiktig rundt med en ren og lett fuktet mikrofiberklut.

Han understreker viktigheten av å skylle stoffet for kjemikalier etterpå.

– Det er det mange som glemmer, men tenk at det er det samme du gjør på bilen utvendig. Såpen må av. Dette gjør en enkelt ved å gå over stoffet med en ren og lett fuktet mikrofiberklut tre til fire ganger på samme området. Mikrofiberen vil dra ut kjemikaliene litt etter litt. Lar man disse være igjen, får man nye flekker i stoffet, sier Skotner.