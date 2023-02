Nå har eventyrtunet i Sirdals siste utmark fått garasje uten å ha vintervei

Slik ligger hytta med sine rake fjelledelgraner, på høyden rett ved skiløypa som går inn til Kvinen.

Du må gå tre kilometer på ski for å komme hit. Derfor stusset flere da det ble bygget dobbel garasje med pipe ved denne hytta i Donsen i Sirdal, 750 meter over havet.

Geir Sveen Journalist

– Velkommen.

Nils-Oscar Ihlen er kledd i Setesdals-kofte og skinn-nikkers, og ønsker smilende velkommen til sitt eget tun høyt til fjells.

Han står som i et postkort fra Vinter-Norge. Er rammet inn av små bygg og høyreiste, snødekte fjelledelgraner på en høyde med stor utsikt nedover dalen og inn mot fjellene.

Det er et tun mange legger merke til. Det ligger nærmest som en vaktpost like over den kjente turløypa inn til turiststasjonen på Kvinen.