Sliter du med effektiviteten i arbeidstiden? Disse tre grepene kan være til hjelp.

Det kan ta 15–20 minutter å finne fokuset hver gang du blir avbrutt.

Avbrytelsene kan være mange, også på hjemmekontor. Foto: Shutterstock/NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

En e-post her. En telefon der. En kollega som egentlig vet at du er opptatt, men som bare kjapt må spørre om noe. Brått har en hel arbeidsdag gått.

Ifølge analyse- og rådgivningsselskapet Company Pulse står avbrytelser, møter og brukeropplevde dataproblemer øverst på listen over de største tidstyvene.

– De fleste avbrytelser er fra kolleger, og nummer to er e-post, sier daglig leder Jan Kristian Karlsen.

Det er spådd at vi også etter pandemien vil jobbe annerledes. Flere arbeidsgivere ser for seg hybridløsninger der de ansatte veksler mellom kontoret og andre steder. Selv om mange kan være mer effektive når de sitter alene, setter det også store krav til vår egen struktur.

Jan Kristian Karlsen i Company Pulse har skrevet bøker om produktivitet. Foto: Elise Rønnevig Andersen

Bidra til mer effektivitet selv

– Jo mer fleksibilitet man har, desto mer struktur trenger man. Både på egen arbeidsdag, men også på hele organisasjonen. Det holder ikke at sjefen sier jobb når og hvor du vil, sier Karlsen.

E-post, skype, slack, SMS eller telefon. Det finnes utallige kanaler for kommunikasjon mellom kolleger. For å bidra til færre forstyrrelser, er det vesentlig å ha et bevisst forhold til hva man sender, mener Karlsen.

Ifølge Sintef tar det fort 15–20 minutter å få tilbake fokuset etter en avbrytelse.

– I utboksen ligger mange av problemene. De fleste kan være litt mer kritiske før en e-post sendes. Er det nødvendig at jeg sender denne mailen? Kan jeg heller sende en SMS, eller hvem trenger jeg egentlig sette på kopi? Det er lettere å få til bedring om vi kan bidra til løsningen selv.

Møter spiser mye tid, også i forkant og etterkant av selve møtet. Det er tid du ikke får brukt til andre oppgaver. Foto: Shutterstock

Er møtefrie dager en god idé?

Noen har ordninger for møtefrie dager.

Møtefrie dager kan være en god løsning for mange, og vil være mer effektivt enn å fordele møtene jevnt utover alle ukens dager, tror sjefforsker Nils Brede Moe i avdeling fro systemutvikling og sikkerhet i Sintef. Han har tidligere gjort studier på effekten av hjemmekontor.

– Et møte krever ofte mer tid enn det som er satt opp i kalenderen. Mange bruker tid i forkant til forberedelser og å tenke på hva som skal foregå. Får du for mye av dette i løpet av en dag, så er det vanskeligere å gjøre konsentrert arbeid den samme dagen.

– Effekten av å samle møter til enkelte dager er at du får mer sammenhengende tid til andre oppgaver andre dager.

Sjefforsker Nils Brede Moe i Sintef. Foto: Sintef.

Tre gode grep for bedre flyt i arbeidsdagen:

1. Ikke kommuniser hele tiden

– Mange avbrytelser er selvforskyldt. De færreste trenger å lese eller besvare e-post eller andre kanaler hele tiden, sier Jan Kristian Karlsen.

– Noen tror man får gjort mer ved å gjøre alt hele tiden. Det får man ikke.

Hans tips er å ha rutiner på når du leser og besvarer henvendelser. Slå gjerne av varsler for innkommende meldinger, slik at du unngår å bli rykket ut av det du sitter med hver gang det kommer noe nytt.

– Det kan være lurt å lese og besvare e-poster og meldinger to til tre ganger i løpet av arbeidsdagen. Ta gjerne en økt om morgenen, rundt lunsjtider og så igjen mot slutten av dagen.

2. Bruk kalenderen aktivt

Det å legge inn alle arbeidsoppgaver i kalenderen, har to funksjoner: For det første får du bedre oversikt selv og kan konsentrere deg om det som til enhver tid står oppført i kalenderen. I tillegg vil du gjøre det lettere for kollegene å se når du er opptatt eller når du er ledig.

– Det å systematisere arbeidsdagen i kalenderen, kan øke produktiviteten noe veldig, sier Karlsen.

Sett gjerne også av tid i kalenderen til å lese og svare på e-poster, slik at dette ikke går på bekostning av tiden du har til andre oppgaver.

– Det er nyttig å gi tydelige signaler om man er opptatt eller ledig. Selv om man er på hjemmekontor, så er man ikke nødvendigvis alltid ledig.

Alt kan ikke nødvendigvis ordnes på individnivå, men må samkjøres med resten av arbeidsplassen.

3. Vær måteholden med møter

Mange kjenner seg nok igjen i at det er mulig å bruke nesten en hel arbeidsdag på møter.

Tenk deg om to ganger når du kaller inn til møte. Hvor mange må være med? Må alle være med hele tiden? Ved å sette opp en tydelig agenda, kan alle deltagerne lettere se om de må være med gjennom hele eller kun deler av møtet.

– Et annet grep som kan gi små pusterom er å endre innstillingene i kalenderen din slik at du automatisk kaller inn til møter med varighet på 25 eller 50 minutter, fremfor en halv eller en hel time, sier Nils Brede Moe.