Paret fikk oppfylt ønsket om havutsikt og hage i et gammelt industrilokale i Oslo

Da Christian Berg og Kjell Johansson kjøpte et gammelt industrilokale for å etablere verksteder og innrede to leiligheter, ante de ikke at en av Norges fremste arkitekter hadde tegnet bygget.

Takhagen er inndelt i ulike soner. Utgangspartiet har tak og huser en skyggefull loungeavdeling. Paret fikk hjelp til planløsningen av en landskapsarkitekt. Kathrine Karstam Modahl