Sjømatbedriftene: Mowi og Lerøy utnytter koronakrisen

Norges to største sjømatprodusenter har fått dispensasjon fra regelen om at skadet fisk skal behandles i Norge. – Helt hårreisende, mener Sjømatbedriftene, som frykter at Norges omdømme som fiskerinasjon ødelegges.

John Fredriksens Mowi har fått dispensasjon fra kravet om å behandle fisk med kvalitetsfeil i Norge. Foto: Ole Berg Rusten

Sjømatbedriftene reagerer sterkt på at John Fredriksens Mowi og Møgster-familiens Lerøy har fått unntak fra regelen om at såkalt produksjonsfisk (fisk med kvalitetsfeil) skal behandles i Norge.

Bakgrunnen er at virusutbruddet skal ha redusert kapasiteten ved norske produksjonsanlegg.

Det er tatt ut av løse luften, mener Robert Eriksson, leder for Sjømatbedriftene og tidligere arbeidsminister.

Etter at han fikk høre om unntaket fredag, har han vært i kontakt med flere norske sjømatselskaper som for eksempel Inka, Brødrene Remø og Hofseth.

– De sier at de har ledig kapasitet til å ta unna produksjonsfisk. Ingen av disse selskapene har hørt noe fra Mowi eller Lerøy. Vedtaket er gjort på fullstendig gale premisser, sier Eriksson til E24.

Han hadde forstått unntaket bedre hvis det eneste alternativet hadde vært å destruere fisken.

Sjømatbedriftene mener Mowi og Lerøy utnytter viruskrisen til å unngå det norske regelverket. På den måten kan de bruke unntaksbestemmelser som smutthull for å flytte produksjon til lavkostland.

– Vi mener det er et betimelig spørsmål å stille, sier Eriksson.

Leder for Sjømatbedriftene Robert Eriksson vil kreve at fiskeriministeren umiddelbart opphever dispensasjonen til Mowi og Lerøy. Foto: Stian Lysberg Solum

Krever umiddelbar opphevelse av vedtaket

Eriksson skal i løpet av formiddagen ha et telefonmøte med den ferske fiskeriministeren Odd Emil Ingebrigtsen (H), der han vil kreve umiddelbar opphevelse av unntaket.

– Den største kritikken går mot myndighetene, som ikke har sjekket om det er ledig kapasitet hos andre produsenter i Norge. Selv om Mowi og Lerøy selv har ikke mer kapasitet, er ikke det grunn nok til å avvike fra de strenge reglene, sier han.

– Dette handler om omdømmet for norsk sjømat, og å opprettholde kvalitetsstempelet og Norges posisjon som sjømatnasjon, tilføyer han.

Det er Mattilsynet, som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), som har innvilget unntaket.

Sjømatbedriftene påpeker at bare ett bilde av skadet fisk i utlandet kan være nok til å ødelegge omdømmet som er bygget opp over tretti år, men frykter også konsekvensene av at Mattilsynet ikke får muligheten til å drive tilsyn når behandlingen skjer i utlandet.

– Dette er helt hårreisende når det gjelder å verne om det norske omdømmet, sier Eriksson.

Tirsdag ettermiddag skriver NFD i et svar til E24 at dispensasjonene ble gitt fordi Mowi og Lerøy mente det var nødvendig for å unngå destruksjon av store mengder fisk.

Terskelen for å gi dispensasjon er svært høy, men i den ekstraordinære situasjonen etter virusutbruddet, er det nødvendig å vise fleksibilitet for å holde hjulene i gang, skriver fiskeriministeren.

– Synd at Sjømatbedriftene bruker tid på dette

Sjømatbedriftene er en nasjonal, politisk uavhengig næringsorganisasjon som representerer alle ledd i sjømatnæringen fra produksjon til salg.

Mowi og Lerøy er ikke blant de 120 medlemsbedriftene.

Mowis kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland understreker at dette åpenbart er en ekstraordinær situasjon.

– Da vi søkte om dispensasjon fra forbudet, måtte vi velge mellom å destruere fisken eller sende den til våre egne fabrikker i Europa. Som produsent av mat i disse tider var selvsagt det første alternativet uaktuelt, skriver han til E24.

Selv med dispensasjonen har over halvparten av produksjonsfisken til Mowi fortsatt blitt prosessert i eksterne selskap i Norge i denne perioden.

Hjetland berømmer myndighetene for å vise nødvendig fleksibilitet, og mener det er synd at Sjømatbedriftene skal bruke tid på dette i denne situasjonen.

– Dette er tiden for å stå sammen som næring for å sikre også fremtidig verdiskaping langs kysten.

Lerøys samfunnskontakt Krister Hoaas bekrefter også til E24 at de har søkt om midlertidig dispensasjon, fordi virusrestriksjoner på ansatte i produksjonen gjør det utfordrende å håndtere volumet av produksjonsfisk.

Mattilsynet er også enig i at Lerøy har påvist klar risiko for manglende kapasitet for håndtering av produksjonsfisk i eget mottaksapparat i Norge under virusutbruddet.

– Både Lerøy og Mattilsynet legger til grunn at den midlertidige dispensasjonen bare gir adgang til eksport av produksjonsfisk til Lerøys interne fabrikker utenfor Norge som har mulighet til å feilrette. Dette sikrer en trygg og forutsigbar håndtering av denne fisken, skriver Lerøy i en mail til E24.