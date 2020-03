Mener krisen kan bli verre enn forrige oljenedtur: – Giftig cocktail

Oljeselskapene skal kutte i drift, investeringer og leting. Analytiker tror det kan bli verre nå enn under oljebremsen i 2014–2016.

Oljenedturen i 2014–2016 gjorde skapte store endringer i norsk og internasjonal oljebransje. Oljeanalytiker Oddvar Bjørgan i Carnegie tror at dagens nedtur kan blir verre enn den forrige. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Lars Taraldsen

Kjetil Malkenes Hovland

Norsk oljeindustri tråkker - igjen - kraftig på bremsen.

Equinor varsler at de allerede har startet implementering av tiltak for å gjøre driften billigere, for å investere mindre penger, og kutte i letekostnadene.

Også Aker BP har meldt at de gjør endringer i investeringsplanene. Både investeringer og letebudsjett reduseres med 20 prosent.

At store oljeselskap som Equinor og Aker BP varsler dette, betyr at leverandørindustri og riggbransje etter all sannsynlighet går vanskeligere tider i møte.

Fra optimisme til usikkerhet

Særlig vil redusert letevirksomhet kunne være brutalt for riggnæringen.

Norges Rederiforbund sier at situasjonen for offshorenæringen er svært utfordrende.

– Det er ingen tvil om at coronasituasjonen kombinert med svært lav oljepris vil kunne ramme aktivitetsnivået, sier administrerende direktør i Rederiforbundet Harald Solberg til E24.

– Før krisen satte inn kunne vi melde om optimisme i alle segmenter. I løpet av noen korte uker er denne optimismen snudd til stor usikkerhet.

Han understreker at forbundet er glade for å se mye positiv og tverrpolitisk handlingsvilje.

– Vi jobber nå aktivt med å finne løsninger for de bedriftene som er for store til å kunne dekkes av SMB-låneordningen (SMB = små og mellomstore bedrifter, journ.anm.) og har en kapitalstruktur som gjør at Statens Obligasjonsfond ikke er relevant.

– Vi har forventninger til at regjeringens nye tiltakspakke som kommer mot slutten av denne uken, også ivaretar disse bedriftene, sier Solberg.

For øvrig melder Solberg at det er passasjerskip i utenriksfart som er hardest rammet av deres medlemmer.

– Den umiddelbare effekten er størst hos rederiene som driver passasjerskip i utenriksfart. Der har omsetningen forsvunnet nærmest over natten, de fleste skipene er lagt til kai, og 5000 sjøfolk og ansatte permittert, sier han.

Gina Krog-feltet til Equinor i Nordsjøen Foto: Ole Jørgen Bratland / Equinor

Kan bli større enn forrige krise: – Giftig cocktail

Oddvar Bjørgan, oljeanalytiker i Carnegie, sier til E24 at denne krisen ser ut til å bli betydelig større enn først antatt, særlig på grunn av kombinasjonen av OPEC-kollapsen, og coronakrisen.

– For norske aktører og hele oljebransjen er dette en ny oljekrise som i 2014-2016?

– Spørsmålet er hvor langvarig det blir. Dette etterspørselssjokket etter coronaviruset har blitt mye større enn vi så for oss for noen måneder siden. Når Opec rakner samtidig, er det en utrolig giftig cocktail, sier Bjørgan.

– Det er fryktelig vanskelig å vite hvor lenge det varer. Men det er enkelt å si at hvis prisene vedvarer på dette nivået, så er det nok antagelig en større krise enn den forrige, selv om kostnadsnivået også er kommet ned, sier han.

Nye utsikter innen utgangen av mars

Bård Glad Pedersen, kommunikasjonsdirektør i Equinor, sier til E24 at de har gjort en del tiltak som handler både om smittevern og om reduserte kostnader.

– Vi har utsatt og forskjøvet ikke-kritiske vedlikeholdsoppgaver, både offshore og på landanleggene, vi har redusert reisevirksomheten til i praksis null, og vi har utsatt Bay du Nord-prosjektet i Canada, sier Pedersen.

Han ønsker for øyeblikket ikke å gå i detalj på hvordan lete-, drifts- og investeringskostnadene ytterligere skal tas ned, men sier at de vil komme med mer informasjon om dette om kort tid.

– Vi vil legge frem oppdaterte utsikter for dette innen utgangen av måneden, sier Pedersen.