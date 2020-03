Minst 60.000 nordmenn har meldt seg ut av treningssenter

På to uker har i snitt mer enn hver tiende nordmann meldt seg ut av treningssenter, ifølge Virke. Nå mener bransjen de ikke bare trenger kompensasjon for nedstengningen, men også for å komme seg på beina etterpå.

Norske Treningssentre var inntil nylig fult av svette nordmenn. Nå står treningsapparatene og støver i kampen for å forhindre spredningen av koronaviruset. Foto: Kyrre Lien / SCANPIX

– Det er for sent å snakke om kompensasjon i ettertid, dette skjer nå, sier Kjetil Larsen, eier og daglig leder for det frittstående treningssenteret, Sterk, på Løren.

Til tross for at hans 35 ansatte er permittert, ser han de faste utgiftene tårne seg opp, mens inntektene fra medlemmene mangler, etter at han ble tvunget til å stenge 12. mars i likhet med resten av bransjen.

Men nå ser treningssentrene en utvikling de fryktet kunne skje.

Nordmenn melder seg ut av treningssenteret sitt.

Kjetil Larsen starter Sterk Helse på Løren for fem år siden, har vokst hvert år siden oppstarten. Han støtter myndighetenes nedstengning, men frykter likevel for fremtiden da mange av kundene faller fra etter bare to uker med stengte dører. Foto: Sterk

Ferske tall viser at 11 prosent av kundene har meldt seg ut av treningssentrene Virke representerer, som til sammen har 600.000 medlemmer. Det tilsvarer mer enn hver tiende kunde, og mer enn 60.000 personer.

Virke representerer 60 prosent av markedet, hvilket betyr at tallet mest sannsynlig langt høyere.

Langsiktig kompensasjon

E24 har de siste ukene kartlagt permitteringer, hvor treningssenterbransjen topper listen over antall ansatte som er permittert.

Norges største kjede, Sats, har permittert 4000 ansatte i Norge alene.

Allerede i forrige uke anslo Virke Trening at bransjen vil tape omsetning på 620 millioner kroner ved stenging frem til 1. mai, og ønsker en lignende kompensasjon lik den bedrifter har fått i Danmark, hvor opp til 100 prosent av de faste kostnadene dekkes av staten.

Men de høye utmeldingsratene har gitt bransjen større bekymringer enn de hadde da man låste dørene for snart to uker siden.

– Slik det ser ut nå, kan utmeldingsraten bety at sentre åpner opp igjen med 60–70 prosent av kundene de hadde når de ble pålagt stengte, i tillegg til at befolkningen har en svekket kjøpekraft når vi kommer ut av denne krisen, sier Kjersti Oppen, bransjedirektør for Virke Trening.

Samtidig tror hun sentrene raskt kan måtte holde stengt til godt ut i mai, og da både i lavsesong for sentrene og i en lavkonjunktur, som betyr at selskapene kun vil ha fra september til desember å skaffe nye kunder.

– Derfor vil sentrene trenge en mer langsiktig kompensasjonsordning for perioden etter gjenåpning, slik at vi ikke ser et skred av konkurser da, sier Oppen og legger til:

– Når naboene våre tar grep for å ikke drive store deler av næringslivet i graven, forventer vi at norske politikere gjør det samme.

– Kan ikke ta opp mer lån

På Løren har Sterk klart å bygge seg opp år for år, med stadig bedre resultater i en bransje kjent for svake marginer, spesielt for de frittstående sentrene.

– Som frittstående eier ønsker vi ikke å ta opp mer lån, og så deretter åpne i lavkonjunktur hvor folk har dårligere økonomi, en tid vi frykter kundene ikke har kjøpekraft til å prioritere et medlemskap på treningssenter. En viktig inntektskilde på et senter er også bruk av personlig trening, et produkt vi også frykter vil rammes av dårligere tider, sier Larsen.

I tillegg til å betale husleie og faste utgifter, har Sterk-sjefen også hjulpet sine personlige trenere økonomisk, som driver gjennom enkeltmannsforetak, og som kommer dårligere ut av permitteringsregelverket enn faste ansatte.

– Vi håper at regjeringen ønsker å hjelp en bransje som er en viktig bidragsyter til folkehelsen, sier Larsen.