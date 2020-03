DNB snur: Vil gi kundene rentekutt senest 5. april

Storbanken har fått kritikk fra flere kanter etter at banken har varslet at rentekuttene ikke blir gyldige fra før 1. og 2. mai. Nå gjør banken helomvending.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarked i DNB. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Martin Hagh Høgseth

Kjetil Malkenes Hovland

– Vi har kuttet rentene våre to ganger de siste ti dagene, og det er en helt ekstraordinær situasjon i Norge. Dato for når renteendringen trer i kraft er viktig for mange av kundene våre i situasjonen vi nå står i, sier Ingjerd Blekeli Spiten, konserndirektør for personmarked i DNB i en pressemelding.

DNB arbeider nå med å finne tekniske løsninger for å fremskynde de to rentekuttene. Foreløpig er ikke løsningen klar, men banken skriver at den «skal sørge for at de to rentekuttene gjelder fra senest 5. april».

– Hver dag snakker rådgiverne våre med tusenvis av kunder som har kommet i en vanskelig situasjon. Vi prøver så godt vi kan å hjelpe alle, med for eksempel avdragsfrihet og andre tiltak. Vi ber om at kundene våre som lurer på hvilken rente de får, nå venter til de får det endelige brevet fra oss før dere kontakter oss med spørsmål, sier Blekeli Spiten.

DNB har varslet to rentekutt på henholdsvis 0,35 og 0,5 prosentpoeng. Rentekuttene har kommet etter at Norges Bank den siste halvannen uken har kuttet renten to ganger, med totalt 1,25 prosentpoeng til 0,25 prosent.

Fakta Slik skaffer bankene penger for å gi deg boliglån Det er mer enn bare styringsrenten som påvirker bankene og derfor ikke slik at endringer i styringsrenten automatisk påvirker prisen (renten) på ditt boliglån.

For å gi deg et boliglån har banken i utgangspunktet tre steder de kan skaffe penger:

Innskudd fra andre bankkunder, men dette er ikke nok til å kunne gi alle boliglån

Egen kapital – bankens egne penger kan enkelt sagt brukes til utlån, men bankens aksjonærer krever at banken får en viss avkastning på disse pengene og kapitalen er heller ikke nok til å kunne gi alle boliglån

Markedsfinansiering. For å få tak i resten av pengene som trengs for å kunne gi deg et boliglån må banken gå i finansmarkedet og låne penger inn. Norske banker må i stor grad hente disse pengene utenlands. Kostnaden (renten) banken har for å låne penger i det globale finansmarkedet avhenger av flere faktorer, inkludert hvordan solid banken anses i markedet og den generelle markedsutviklingen. Selv om Norges Bank har kuttet styringsrenten kraftig, så har ikke bankenes lånekostnader i finansmarkedet falt like mye i det siste. Nordea Markets påpeker at dette blant annet skyldes likviditetsproblemer i det amerikanske pengemarkedet, som smitter over i det norske. Les mer

Flere reagerte

IT-konsulent og gründer Sverre Fjellheim i Røyken har huslån i DNB, og var en av dem som reagerte på at storbanken ikke kuttet renten både mer og raskere.Denne uken meldte han også dette direkte til DNB via bankens Facebook-side.

Som kunde har Fjellheim vært fornøyd med bankens betingelser, og selv har han fortsatt jobb og inntekt og klarer seg.

– Men på generelt grunnlag syns jeg at det er helt horribelt at Norges største bank bruker unnskyldninger og teknikaliteter for å drøye rentenedsettelsen for flere hundre tusen kunder, samtidig som mindre banker klarer å få det til, sier Fjellheim til E24.

Mindre banker kutter mer

Sbanken, Sandnes Sparebank og Sparebank1 Hallingdal Valdres kutter nå renten mer og tidligere enn storbanker som DNB, Nordea og Danske Bank. Fjellheim hadde ønsket seg at DNB kuttet mer.

– Den største banken i Norge burde gått foran som et godt eksempel, men fremstår nå mer som et skrekkeksempel. At ikke styret i DNB går litt ned på margin og går foran når verden står stille, det forundrer meg, sier Fjellheim.

– Selv skal jeg klare meg, men jeg ble litt småprovosert over bankens forklaringer. Hvis man er permittert, er i servicebransjen, butikk eller kanskje i flybransjen, da har man det litt utfordrende om dagen. Og da kommer all ekstra likviditet ekstra godt med, sier han.