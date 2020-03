Hele oppgangen i Trumps presidentperiode har nå forduftet på 34 dager

Børsene i USA hadde steget jevnt og trutt under Donald Trumps 1.125 dager lange presidentperiode. Så raste coronaviruset innover markedet.

Pilene pekte lenge oppover i aksjemarkedet under Donald Trump, men coronaviruset har sendt Wall Street tilbake til start. Foto: ERIC BARADAT / AFP

David Bach

Martin Hagh Høgseth

20. januar 2017 klokken 12 ble Donald Trump tatt i ed som president i USA.

Dagen i forveien hadde S&P 500-indeksen stanset på 2.263,69 poeng. 23. mars, tre år senere stengte indeksen til 2,237.40 poeng

Veien videre ble preget av handelskriger, Twittermeldinger, kritikk av sentralbanken, krangling med Demokratene og en frifinnelse i en riksrettssak.

Likevel var det coronaviruset som skulle radere ut hele oppgangen under Donald Trumps periode.

Den hittil siste rekorden for S&P 500-indeksen kom 19. februar i år på 3.393,52 poeng.

Svært få, om noen, av dem som oppholdt seg i solfylte New York denne dagen visste at de en måned senere var i det som nå er episenteret for smittespredning av coronaviruset.

34 dager

Drøyt et minutt ut i handelsdagen mandag var hele oppgangen fra Trumps presidentperiode radert vekk. Det tok 34 dager fra toppen.

I løpet av perioden har S&P 500-indeksen rast hele 34,07 prosent, basert på mandagens sluttkurs.

Slik endte Wall Street mandag:

S&P 500 falt 2,96 prosent

Dow Jones stengte ned 3,12 prosent

Nasdaq endte ned 0,27 prosent

Tidligere mandag kom den amerikanske sentralbanken med ferske krisetiltak.

Federal Reserve (Fed) vil utvide en rekke låneprogrammer, med målsetting om at markedene skal fungere mer effektivt i kjølvannet av coronaviruskrisen.

«Det er tydelig at økonomien vår vil møte alvorlige forstyrrelser. Aggressiv innsats må gjøres på tvers av offentlig og privat sektor for å begrense tap av arbeidsplasser og inntekter og for å fremme en rask bedring når forstyrrelsene avtar», skriver sentralbanken.

Dette var dog ikke nok til å løfte en aksjemarked som skjelver.

Historisk dag på Wall Street

Det ble en merkedag på mange måter på de amerikanske børsene mandag.

For første gang i New York Stock Exchanges 277 år lange historie var det fra mandag innført utelukkende elektronisk handel.

I praksis betyr det at det verdenskjente handelsgulvet «Big Board» holder stengt.

Det var forrige uke børseieren Intercontinental Exchange varslet at gulvet ville bli stengt som følge av at to ansatte hadde fått påvist coronasmitte.

– Markedene våre er fullt i stand til å operere på en elektronisk måte for å betjene alle våre deltagere, sa Stacey Cunningham, president for New York Stock Exchange i en kommentar.

Handelsgulvet ble første gang åpnet for 117 år siden. Siden den gang har gulvet utelukkende vært stengt samtidig som børsene har vært stengt, ifølge The Street.

Sist gang det skjedde var under stormen Sandy i 2012, som førte til flom på Lower Manhattan. De amerikanske børsene holdt også stengt i fire dager på grunn av 11. september.

Det er foreløpig uklart hvor lang tid handelsgulvet vil komme til å holde stengt. Intercontinental Exchange opplyser at de vil følge situasjonen nøye for å beslutte når det er passende å åpne igjen. Børseieren har også understreket at åpningstidene ikke endres som følge av at handelsgulvet er stengt.