Frisørkjempe i brev til regjeringen: – Situasjonen er svært dramatisk for oss

Inger Ellen Nicolaisen og Christinah Nicolaisen skriver at den norske regjeringen må følge den danske for å redde bedrifter.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Gründer og eier Inger Ellen Nicolaisen. Foto: Øyvind Nordahl Næss

Sigrid Moe

Ola Alsberg

– Fra å være en sunn bedrift, bygget opp sten på sten igjennom mange år, er vi i en situasjon hvor både arbeidsplasser og livsverk er i stor fare. Myndighetene har stengt våre dører, men har ikke lansert tiltak som i nærheten står i forhold til dette inngrepet, skriver gründer og eier Inger Ellen Nicolaisen og konserndirektør Christinah Nicolaisen i Raise gruppen i et brev til regjeringen.

Frisørkonsernet som ble etablert av Inger Ellen Nicolaisen i 1984, og er i dag Skandinavias største frisørkonsern, med over 1.000 ansatte i Norge og Sverige.

Christinah Nikolaisen tok over styringen av konsernet i 2016, etter sin mor.

Christinah Nicolaisen som er daglig leder og styreleder i Raise Gruppen, konsernet bak Nikita. Foto: Sindre Hopland / E24

750 permitterte

De forteller at tiltakene fra regjeringen, som krever at frisørsalonger stenger, for dem har ført til permittering av om lag 750 ansatte i Norge, og stenging av 102 salonger.

– Situasjonen er svært dramatisk for oss. Med løpende kostnader og null kroner i omsetning settes bedriften nå etter 36 år i privat eierskap i fare. Likviditeten er sterkt presset og soliditeten vil hurtig komme under press, skriver gründeren og toppsjefen, som legger til at eierne ikke tok ut utbytte i 2019, og heller ikke vil gjøre det i 2020.

De beskriver situasjonen som svært dramatisk for seg og sine medarbeidere.

USA-satsing i fare

I januar annonserte selskapet satsing i USA, og fortalte at de allerede hadde begynt utrullingen.

– Vi er en av de få norske bedrifter som har hatt mot til å satse i to andre land, både i Sverige og USA. Konsekvensen av at norske myndigheter har stengt oss ned, gjør at også etableringene og investeringene i Sverige og USA er i fare, skriver lederne.

De sier at Norge må få på plass en ordning som ligner den de har i Danmark, der virusrammede bedrifter får dekket sine faste utgifter, og at virksomheter som har måttet stenge på grunn av forbud fra myndighetene, får ekstra mye hjelp.

– Den norske regjeringen må følge etter for å unngå tap av bedrifter og arbeidsplasser den selv har forbudt å holde åpne. Vi forstår at dette må gjøres som en dugnad, men vi makter ikke å bære kostnadene ved denne dugnaden alene. Derfor må vi få hjelp til å dekke kostnadene i den perioden vi pålegges å holde stengt.

Raise Gruppen består av selskapene Nikita Hair Norway, Sayso Hair & Style, Norsk Frisørskole, Nikita Hair Sweden AB, Sayso AB, International Hair Academy AB and Nikita Hair USA.

– Vil gjøre det som trengs

Næringsminister Iselin Nybø er enig om at det er behov for mer tiltak, men vil ikke gå inn på hva slags tiltak det kan bli snakk om.

- Jeg har stor forståelse for at mange er frustrerte og usikre nå. Situasjonen for landets bedrifter er veldig vanskelig. Vi vil gjøre det som trengs for å sikre norsk økonomi og bistå norsk næringsliv, sier Nybø.

Næringsminister Iselin Nybø. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

– Tiltakene som er lagt frem så langt vil avhjelpe situasjonen, men det er behov for mer. Regjeringen jobber derfor fortløpende for å finne treffsikre tiltak og vi ser på mulige krisetiltak som er rettet spesifikt mot oppstarts- og vekstselskaper. Vi kan ikke gå nærmere inn på de ulike konkrete tiltakene nå utover den krisepakken som er varslet av finansministeren, sier hun.