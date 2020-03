Enklere Liv er konkurs igjen

Enklere Liv ble reddet fra konkurs i 2019. Nå må de nok en gang begjære oppbud.

Foto: Hans Henrik Torgersen E24

Sigrid Moe

– Styrene i Enklere Liv og Mercante Holding AS med datterselskapene Enklere Liv Retail AS og Mercante Grossist AS har besluttet å begjære oppbud etter en periode med sviktende omsetning og lønnsomhet, skriver daglig leder Kenneth Baltzersen i en pressemelding.

Enklere Liv ble et av 2018 ofre for varehandel-krisen som rammet flere kjeder i handelsnæringen samme år.

Men butikkjeden fikk nye eiere i oppkjøpsfondet Jotunfjell Partners, som i slutten av januar året etter annonserte at de begynte arbeidet med å legge ned 25 av kjedens 65 butikker.

Kjeden hadde nå 39 butikker.

Corona

– Veien til lønnsom drift ble for lang. Årsakene til dette er sammensatte, men varetilgangen i spesielt de tre første kvartalene etter konkursoppkjøpet var vanskelig, skriver Baltzersen.

Han forteller at dette bidro til utfordringer med å få tilstrekkelig salgsvolum inn i vintersesongen.

– I år har den uteblitte vinteren preget store deler av Norge, noe som har medført et vesentlig lavere salg for disse kategoriene. Det ble laget en plan for restrukturering av selskapene i februar 2020, hvor grossist, nettbutikk og

noen butikker skulle fortsette. Dessverre har Covid – 19-pandemien satt en stopper for gjennomføringen av planen, skriver Baltzersen.

Han forteller at epidemien har ført til at aktiviteten i butikkene og selskapene nærmest stoppet helt opp.

Beklager

– Som følge av usikkerheten om hvor lang tid det vil ta før man igjen vil kunne være i normal drift har styret besluttet å begjære oppbud, skriver Baltzersen og legger til at de fortsatt mener Enklere Liv har livets rett, og bør være til stede i norsk varehandel.

– Vi beklager overfor våre kunder, våre leverandører og ikke minst våre trofaste og fantastiske ansatte som oppofrende har stått på hele veien, og helt til slutt, avslutter den daglige lederen.

Enklere Liv har hatt flere butikker i Sverige, men la ned de siste i 2017. Kjeden la også ned selskaper i 2016, blant annet i USA og flere europeiske land.

Da kjeden ble slått konkurs i 2018, fortalte de at det var den varme sommeren som var den utløsende årsaken til at de kom i brudd med lånevilkårene.