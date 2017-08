Pris til Pøbelprosjektet

Eddi Eisvåg og Arne Husjord mottok prisen under et arrangement på Universitetet i Oslo. Institutt for spesialpedagogikk deler ut Jonas-prisen, som er oppkalt etter hovedpersonen i Jens Bjørneboes roman med samme navn.

Pøbelprosjektet ble startet i Stavanger i 1997, men finnes nå også på Sørlandet og Østlandet. Det retter seg mot ungdom mellom 16 og 25 som har falt ut av skole og arbeidsliv.

– Gjennom en kombinasjon av faste grenser, tett individuell oppfølging, og godt samarbeid med relevante partnere i det offentlige og næringslivet har Pøbelprosjektet hjulpet «pøbler» tilbake til arbeidsliv og utdanning i 20 år. Det er et arbeid i Jonas-prisens ånd! heter det i en pressemelding.

Tidligere mottakere av prisen er Wenche Foss, Gunnar Stålsett, Margreth Olin, Johann Olav Koss, Lars Monsen, Herbjørg Wassmo, Simon Flem Devold, Håvard Tjora, Kjersti Horn og Marte Wexelsen Goksøyr.