Den foreløpige obduksjonsrapporten er klar

Politiet bekreftet tirsdag morgen at det var den savnede BI-studenten Rakavan Jeevaharan fra Stavanger som ble funnet død i Nidelva ved Gamle bybro mandag kveld - ca. to uker etter at han ble meldt savnet av familien sin.

Obdusert tirsdag

Den omkomne 21-åringen ble tirsdag obdusert ved St. Olavs hospital med krimteknikere fra Trøndelag politidistrikt til stede. I etterkant opplyste Arve Vagnild, etterforskningsleder for forsvinningssaken, at det ikke var noen tegn på at 21-åringen ble utsatt for noe kriminelt før han døde.

Politiet har nå også fått den foreløpige obduksjonsrapporten fra St. Olavs Hospital, opplyser politiadvokat Hans Vang ved Trøndelag politidistrikt.

- Taler for drukningsdødsfall

- Rapporten påviser ingen sikker dødsårsak, men det går frem at fravær av skader eller sykdom kan tale for at dette var et drukningsdødsfall, sier Vang til Adresseavisen.

Hvor lenge den døde studenten lå i elva før han ble funnet mandag, gir ikke den foreløpige rapporten noe eksakt svar på, ifølge politiadvokaten.

Den endelige obduksjonsrapporten vil først foreligge om to måneder.

- Hva skjer videre med saken?

- Jeg skal nå ta en statusgjennomgang med etterforskningslederen. Om det ikke har kommet noen nye opplysninger i saken, skjer det trolig ikke mer etterforskning i saken før den endelige obduksjonsrapporten er klar, sier Vang, og legger til at det heller ikke vil foreligge noen påtaleavgjørelse før de har mottatt denne rapporten.

En gåte

Rakavan Jeevaharan forsvant natt til 15. august. Studenten fra Stavanger forlot da et fadderarrangement ved utestedet The Mint i Nordre gate ca. klokken 00.43. Noen minutter senere mottok søsteren en Facebook-messengermelding med beskjed om at han var på vei hjem til deres felles leilighet litt utenfor Trondheim sentrum. Ikke lenge etter sendte 21-åringen en ny melding om at han var ved Elgeseter bru. Han kom imidlertid ikke hjem.

Etterforskningen av forsvinningssaken tyder på at Rakavan, etter å ha vært i Nordre gate, gikk vestover - ikke mot Elgeseter bru. Hvorfor han valgte å ta denne ruten hjem, er en gåte for både familien og politiet.

Søkte ved Stavne bru

Både politiets undersøkelser av hvilke basestasjoner som fanget opp signaler fra Rakavans mobil, og vitneobservasjoner har antydet at 21-åringen gikk mot Ila og Stavne. Det første vitnet som meldte seg til politiet opplyste at han så en person som kunne være den savnede studenten ved Drillveita rett før klokken 01.00 natten han forsvant. Ca. 300 meter lenger borte i Kongens gate ble personen deretter fanget opp av et overvåkningskamera. Ytterligere 400 meter lenger vest ble en ny observasjon gjort av et annet vitne. Mannen har forklart at han ble passert av en person som gikk hurtig forbi ham og løp mot Osloveien. Det siste innslaget fra 21-åringens mobil var på en basestasjon ved Lerkendal klokken 01.26 denne natten.

På bakgrunn av disse opplysningene, valgte politiet å søke i Nidelva ved Stavne bru mandag. Dykkerne fra Trøndelag brann- og redningstjeneste avsluttet letingen rett før klokken 16.00. Vel tre timer senere ble studenten funnet død lenger ned i elva av beboere ved Gamle bybro.

Leteaksjoner

Forsvinningssaken har skapt et stort engasjement blant 21-åringens venner og i studentmiljøet. Ordfører Rita Ottervik oppfordret folk til å være med på å lete etter studenten, og mange har i deltatt i frivillige leteaksjoner i regi av familien, etter at Rakavan Jeevaharan forsvant natt til 15. august.

Torsdag arrangerer Handelshøyskolen BI en minnestund for Rakavan. Minnestunden arrangeres for studenter, ansatte og andre som ønsker å ta avskjed med 21-åringen, som studerte ved Handelshøyskolen BI, opplyser rektor Inge Jan Henjesand til VG.