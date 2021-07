Nakstad: Norge kan slippe unna en ny og stor smittebølge

Deltavarianten fører til at mange land står overfor en fjerde smittebølge. Men Norge kan unnslippe, sier Espen Nakstad.

Det kan være at Norge slipper unna en ny og stor smittebølge, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– I Europa er det tegn på en fjerde smittebølge i mange land med deltavarianten. I Norge er det fortsatt ikke sikkert at vi får noen stor smittebølge, sier den assisterende helsedirektøren til VG.

Nordmenn er nå mer i kontakt med hverandre, og lever mer normalt enn tidligere, noe som er årsaken til at smitten har økt noe i Norge den siste tiden.

– Utfordringen er at viruset smitter så raskt at det er fort gjort å komme bakpå og løpe etter viruset mens det sprer seg, sier han.

I Norges nest største by, Bergen, har smitten pekt oppover de siste dagene, og kommunen vurderer å stramme inn.

– I Bergen har man nå et høyere smittepress enn i Oslo. Man har faktisk også totalt sett et større antall smittede per dag nå enn i Oslo, og det er ganske nytt i pandemien, sier Nakstad.

Flere utbrudd rundt om i landet har utspring i utelivet, og det er folk i 20-årene som står for den største smittespredningen i landet.

– Nå er det studentgenerasjonen som i størst grad driver pandemien videre i Norge, sier Nakstad.