Color Line åpner egen teststasjon

– Vi anser det å lette testtrykket for kommunen, som vår del av dugnaden, sier Nina Moland Andersen i Color Line.

Nina Moland Andersen, salgs- og markedssjef i Color Line, er fornøyd med at de kan tilby reisende hurtigtester. Foto: Maria Hushovd Folgerø

KRISTIANSAND: Mandag formiddag jobbes det på spreng på ferjakaia for at Color Lines nye testtilbud skal stå klart onsdag morgen.

– Danmark krever en negativ test fra de innreisende som ikke har to vaksinedoser eller antistoffer i kroppen. Derfor tar vi tak for å hindre at våre reisende tar opp testkapasitet hos kommunen, sier Nina Moland Andersen, salgs- og markedssjef i Color Line, til Fædrelandsvennen.

De etablerer nå en egen teststasjon i samarbeid med et privat helseforetak.

Hurtigtest

Andersen forklarer at tilbudet om hurtigtest vil være et tilgjengelig tilleggsvalg for alle som bestiller billetter hos dem.

– Vi anser det å lette testtrykket på kommunen, som vår del av dugnaden, sier hun.

Når reisende kommer fra Danmark til Norge, tilbyr Kristiansand kommune testing av de innreisende.

– Noe tilsvarende finnes ikke i Danmark, og derfor må innreisende dit ha klarerte papirer allerede ved avreise fra Norge, sier hun.

Her kan du lese hvilke regler som gjelder ved innreise til Danmark:

Mandag formiddag rigges det opp testsenter ved ferjekaia i Kristiansand. Foto: Maria Hushovd Folgerø

– Mange ønsker å reise

Andersen forteller at mange ønsker å reise, men at de synes det er tungvint med testing.

– Vi håper vi kan lette den opplevelsen nå. Vi ser at det er behov for denne tjenesten, sier hun.

Videre forteller hun at barn under 16 år ikke trenger vise til negativ test, og at testen må gjennomføres tidligst 48 timer før avreise.

– I første omgang kommer vi til å tilby testing fram til starten av august. Så ser vi an videre behov etter dette, forteller hun.

Slik foregår testingen:

Når man bestiller billett gjennom Color Line finnes det et tileggsvalg der man kan bestille test.

Det er timebestilling mellom klokken seks og åtte på morgenen, og deretter drop-in.

Test må tas tidligst 48 timer før avreise.

Barn under 16 år trenger ikke vise til negativ test.

De som har to vaksinedoser eller antistoff i kroppen trenger ikke vise til negativ test.

Hurtigtesten koster 290 kroner.