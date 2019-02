Kvinneledere i Ap mener Giske skader partiet

– Jeg hadde ønsket at Trond Giske selv så at han skader partiet vårt med det han gjør nå, sier Siv-Len Strandskog, leder i Rogalands Aps kvinnenettverk, til VG.

I likhet med sine kolleger i Troms, Hordaland og Finnmark mener hun det er for tidlig for å gi et nytt toppverv til den tidligere Ap-nestlederen, som gikk av etter å ha brutt partiets interne retningslinjer om seksuell trakassering.

– Jeg tenker på varslerne. Og jeg tror det er uklokt å ta ham inn i varmen igjen så tidlig med tanke på valget. Jeg tror mange velgere vil reagere på at han er på lista igjen, sier Lene Pilskog, kvinnepolitisk leder i Hordaland, til samme avis.

Etter at det tidligere i år ble slått fast fra øverste hold at det ikke lenger var noe i veien for Giskes «fulle deltakelse» i Ap, har 52-åringen lansert sitt kandidatur til posisjonen som ny nestleder i partiet største fylkeslag, nemlig Trøndelag Ap.

Klokken 9.30 onsdag møtes valgkomiteen i fylkeslaget for å prøve å bli enige om hvorvidt Giske skal innstilles som ny nestleder eller ikke. Kandidaturet hans ble lansert så sent som mandag, noe som ifølge VGs kilder ble møtt med skarpe protester.

Kvinnelederen i Trøndelag Ap, Marit Bjerkås, vil overfor avisen ikke kommentere hvorvidt det er for tidlig å ta Giske inn i varmen igjen.