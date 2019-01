Politiet gjennomfører nye tekniske undersøkelser på Hagen-familiens tomt

Saken oppdateres.

Torsdag gjennomførte politiet nye tekniske undersøkelser på tomten til Tom og Anne-Elisabeth Hagen (68) i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog kommune.

Aftenposten er nå på stedet.

Bilder fra Sloraveien viser at det brukes et apparat for 3D-skanning av åsteder.

Det står en sort varebil fra politiet i oppkjørselen til eiendommen, og to politifolk driver undersøkelser på tomten. De har først skannet gårdsplassen, nå holder de på med tomten bak huset ned mot Langvannet.

15. januar opplyste politiet at de var ferdige med å gjennomføre undersøkelser inne og ute på eiendommen til familien Hagen.

Det er i etterkant blitt gjennomført søk i Langvannet like nedenfor boligen til Hagen-familien.

Privat

Etterforskningsledelsen har ikke vært tilgjengelig for pressen de siste tre dagene. Aftenposten har stilt Øst politidistrikt spørsmål om hvorfor de gjennomfører nye tekniske undersøkelser torsdag, men politiet har ikke ønsket å kommentere.

Familiens bistandsadvokat, Svein Holden, sier til Aftenposten at de har vært kjent med at politiet har ønsket å gjøre disse undersøkelsene i flere uker.

«Vi synes det er betryggende at politiet foretar grundige undersøkelser av stedet som Anne-Elisabeth ble bortført fra.», skriver Holden i en SMS til Aftenposten.

3D-skanning av åsteder

Såkalte 3D-laserskannere kan brukes av politiet til å gi et nøyaktig grafisk bilde av åstedet, og til å plassere inn funn av tekniske bevis. Hovedtanken er at det skal brukes til å dokumentere åsteder.

3D-skanneren er en måte å flytte åstedet inn i rettssalen, sa statsadvokat Thorbjørn Klundseter til Aftenposten i 2017.

– Man kommer mye nærmere åstedet enn man gjør gjennom bilder. I litt overført betydning kan man si at åstedet flyttes inn i rettssalen, sa Klundseter.

– Hvis du har et åsted hvor det ligger et lik, og det er funnet blodspor på en vegg eller et dørhåndtak, kan alt dette legges inn i presentasjonen, basert på objektive, etterprøvbare ting, som for eksempel kriminalteknikernes oppmålinger og bilder. Dette er med på å gjøre informasjon lettere tilgjengelig, sa statsadvokaten.

Ut i fra Aftenpostens opplysninger er det en Leica Scanstation P20 politiet har tatt i bruk på eiendommen til familien Hagen.

Savnet siden 31. oktober

Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden onsdag 31. oktober i fjor. Politiet antar at hun er blitt bortført fra hjemmet på Fjellhamar i Lørenskog kommune.

68-åringen er gift med investor og milliardær Tom Hagen. Forsvinningen ble lenge holdt hemmelig av politiet, på grunn av faren for kvinnens liv.

– Spor kan ha blitt kalde, forringet eller borte, medgikk politiinspektør Tommy Brøske ved Øst politidistrikt 9. januar.