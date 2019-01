Politiet har gjennomført nye tekniske undersøkelser på Hagen-familiens tomt

Torsdag gjennomførte politiet nye tekniske undersøkelser på tomten til Tom og Anne-Elisabeth Hagen (68) i Sloraveien 4 på Fjellhamar i Lørenskog kommune.

Aftenposten var på stedet mens undersøkelsene pågikk. Det sto en sort varebil fra politiet i oppkjørselen til eiendommen. To kriminalteknikere fra Kripos drev med undersøkelser på tomten. De tok i bruk et apparat for 3D-skanning av åsteder.

Hans O. Torgersen

Først ble gårdsplassen skannet, siden tok de tomten bak huset ned mot Langvannet. Til slutt skannet de igjen foran huset opp mot postkassene.

15. januar opplyste politiet at de var ferdig med å gjennomføre undersøkelser inne og ute på eiendommen til familien Hagen.

Det er i etterkant blitt gjennomført søk i Langvannet like nedenfor boligen til Hagen-familien.

Etterforskningsledelsen har ikke vært tilgjengelig for pressen de siste tre dagene. Aftenposten har stilt Øst politidistrikt spørsmål om hvorfor de gjennomfører nye tekniske undersøkelser torsdag, men politiet har ikke ønsket å kommentere.

Privat

Bistandsadvokat: Betryggende

Familiens bistandsadvokat, Svein Holden, sier til Aftenposten at de har vært kjent med at politiet har ønsket å gjøre disse undersøkelsene i flere uker.

«Vi synes det er betryggende at politiet foretar grundige undersøkelser av stedet som Anne-Elisabeth ble bortført fra», skriver Holden i en SMS til Aftenposten.

Det er torsdag tre måneder siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Privat

Gir nøyaktig grafisk bilde

Såkalte 3D-laserskannere kan brukes av politiet til å gi et nøyaktig grafisk bilde av et åsted og til å plassere inn funn av tekniske bevis. 3D-skannere brukes i dag til å sikre et digitalt og nøyaktig bilde av åsteder, enten det er i drapssaker, branner eller ved større ulykker.

3D-skanneren er en måte å flytte åstedet inn i rettssalen, sa statsadvokat Thorbjørn Klundseter til Aftenposten i 2017.

– Man kommer mye nærmere åstedet enn man gjør gjennom bilder. I litt overført betydning kan man si at åstedet flyttes inn i rettssalen, sa Klundseter.

– Hvis du har et åsted hvor det ligger et lik, og det er funnet blodspor på en vegg eller et dørhåndtak, kan alt dette legges inn i presentasjonen basert på objektive, etterprøvbare ting, som for eksempel kriminalteknikernes oppmålinger og bilder. Dette er med på å gjøre informasjon lettere tilgjengelig.

Hans O. Torgersen

Har eget 3D-team

Krimteknikerne fra Kripos bekrefter overfor Aftenposten at det er en Leica Scanstation P20 som er tatt i bruk på eiendommen til familien Hagen.

I dag har Kripos et eget 3D-team. Da det fortsatt var et prosjekt, i 2016, sa Leif Riise ved Kripos følgende om bruken av 3D-skanning til politimagasinet Politiforum:

– Det vil bli mer og mer av det. Noen land skanner alle åsteder, sa Riise.

Morten Uglum

Slik virker laserskanneren:

Laserskanneren sender ut stråler i 360 grader og kan gjøre opptil en million målinger pr. sekund med en nøyaktighet på 1–2 millimeter. Strålene returneres når de treffer noe, opptil 120 meter unna.

En skanning med god nok oppløsning for politiets bruk tar 3,5 minutter. Deretter flyttes skanneren flere ganger for å få med alle sider og vinkler av en gjenstand.

Hvert av punktene blir også merket med koordinater og kan dermed plasseres nøyaktig på et kart.

De mange datapunktene danner en punktsky som gjennom avanserte dataprogrammer kan brukes til å gjenskape et rom, hus eller område helt detaljert.

Politiet / NTB scanpix

Savnet siden 31. oktober

Anne-Elisabeth Hagen har vært forsvunnet siden onsdag 31. oktober i fjor. Politiet antar at hun er blitt bortført fra hjemmet på Fjellhamar.

68-åringen er gift med investor og milliardær Tom Hagen. Forsvinningen ble lenge holdt hemmelig av politiet, på grunn av faren for kvinnens liv.

– Spor kan ha blitt kalde, forringet eller borte, medgikk politiinspektør Tommy Brøske ved Øst politidistrikt 9. januar.

Øst politidistrikt opplyste torsdag at de har fått inn 1380 tips.

«Tipsene omhandler blant annet mulige skjulesteder, mistenkelige personer og mistenkelige biler. Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke si noe mer om innholdet i tipsene, eller hvordan de følges opp», skriver politiet i en pressemelding.