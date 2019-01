Bjørn Kjos: – Det koster å ekspandere

Konsernsjef Bjørn Kjos sier at selskapet nå er ferdig med å ekspandere og går inn i en ny fase.

– Vi har vært og sådd, og nå skal vi inn i en høstingsfase, sa han på en pressekonferanse tirsdag.

Den kraftige veksten i Norwegian de siste årene har gått ut over den finansielle situasjonen. Flere analytikere har ventet at flyselskapet innen kort tid ville slite med å holde betingelsene for flere av sine lån. Med emisjonen unngås dette.

– Aldri hatt brudd

Kjos avdramatiserer situasjonen.

– Vi har aldri hatt brudd på noen lånevilkår, og kommer heller aldri til å bryte noen, sa Kjos, som understreker at «det koster å ekspandere».

På Oslo Børs reagerte markedet på nyheten om emisjonen med å sende Norwegian-aksjen i en bratt utforbakke tirsdag morgen. Umiddelbart etter åpning falt aksjen 25 prosent, og en periode lå den under 100 kroner.

Kursen tok seg imidlertid noe opp, og etter snaut halvannen times handel lå den på 128,95 kroner – et fall på 8,6 prosent fra mandagens sluttkurs.

Norwegian-sjefen understreket at dette var ventet og viste til at det er normalt ved en slik pengeinnhenting. Aksjonærene i selskapet må nå velge om de vil skyte inn ekstra kapital for å beholde like stor eierandel i selskapet.

Særdeles vellykket

Med på laget i emisjonen har Kjos fått milliardær John Fredriksen og hans selskap Spencer Finance Ltd.

– John Fredriksen er jo en særdeles vellykket forretningsmann. Jeg har stor respekt for det han driver med. De er veldig sterke, og vi er veldig glad for å ha dem som del av dem som garanterer for emisjonen, sier Kjos, som sier at han har kjent Fredriksen i lang tid.

I tillegg til Fredriksen er også bankene DNB og Danske Bank med og garanterer for emisjonen. Det samme er Kjos' eget eierselskap HBK Holding AS.

Norwegian-sjefen har planen klar for tiden framover. Nå som selskapet er over i «innhøstingsfasen» vil han kutte kostnader og øke lønnsomheten.

– Vi forventer å være profitable i 2019 og fremover, sier Kjos, som nå lover at selskapet har sikret finansieringen godt i tiden framover.

Kostnadskutt

Norwegian har allerede lagt fram flere tiltak for å kutte kostnader og bedre den finansielle situasjonen. Det legges opp til salg av fly, mulig etablering av et nytt eierselskap for deler av flyparken og utsettelse av flyleveranser.

I tillegg har Norwegian laget et internt kuttprogram kalt «Focus2019». Det legger opp til innsparinger på minst to milliarder kroner i interne kostnader.

Rutene og basene skal også gjennomgås, og i tillegg venter flyselskapet på kompensasjon fra motorprodusenten Rolls-Royce knyttet til problemer på Dreamliner-flyene.

Emisjonen skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling 19. februar. Selskapets presentasjon av resultatet for fjerde kvartal 2018 fremskyndes til 7. februar.