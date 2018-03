Hver tolvte kvinne sier de har opplevd seksuell trakassering det siste året

Det viser nye tall fra Fafo. Over åtte prosent av norske kvinner og nesten fem prosent av menn sier de har opplevd seksuell trakassering det siste året, skriver NRK.

– Det er for så vidt et høyt tall, sier Fafo-forsker Mona Bråthen.

Hun sier at den seksuelle trakasseringen skjer like ofte på jobb som på byen. Samtidig viser tidligere undersøkelser at rundt halvparten av tilfeller innrapporteres, ifølge NRK.

Bråthen sier til hun håper at flere arbeidsplasser får på plass rutiner for innrapportering av seksuell trakassering.

– Det er nok et arbeidsmiljøproblem som har gått litt under radaren for en del arbeidsgivere, sier Mona Bråthen.

Ansatte i hotell- og restaurantbransjen, samt de som jobber innen pleie og omsorg, er særlig utsatt for seksuell trakassering i forbindelse med arbeidet, heter det i en Fafo-rapport fra 2017.

Der ble også tall fra utelivsbransjen omtalt. 20 prosent av kvinnelige ansatte og 13 prosent av mannlige hadde opplevd en eller annen form for seksuell trakassering de siste tolv måneder, ifølge undersøkelsen gjennomført i 2014. Trakasseringen kom i hovedsak fra gjester.