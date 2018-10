Følg direkte nå: Fire røde, én blå og én for opposisjon etter valget til Nordland KrF

Stemmesedlene er nå telt. Det ble valgt mellom de tre kjente alternativene: 1. Ap og Sp. 2. Venstre, Høyre og Frp og 3. Forbli i opposisjon. 47 var stemmeberettigede. Hareides røde alternativ fikk 29 stemmer. Det blå alternativet fikk totalt 12 stemmer, mens alternativet om å forbli i opposisjon fikk 6 stemmer. Det betyr solid støtte for rådet fra partileder Knut Arild Hareide om å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Nordland KrF sender fire røde, én blå og én for opposisjon som delegater til KrFs ekstraordinære landsmøte på Gardermoen fredag 2. november. KrF-nestleder Olaug Bollestad holdt innledning til inntekt for den blå siden i partiet, men minner om at det må tas et valg:

– Vi har stått i spagaten i fem år. Det gir så mye melkesyre at man hverken går opp eller ned. Vi i partiledelsen mener derfor det bør tas et valg, sa hun fra talerstolen.

Hareide i vinden

De ble valgt seks delegater. Det var ventet at det ville bli Hareide-seier.

Valganalytiker Svein Thore Marthinsen spådde to blå og fire røde delegater herfra.

– Hareide vil trenge 5–1 for å holde liv i en viss realisme om rødt flertall, skriver Marthinsen på Twitter.

To alternativer – og en tredje vei

Det stemmes over om partiet ønsker å følge leder Knut Arild Hareide, som foreslår å danne regjering med Ap og Sp, eller KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som foreslår å gå inn i Solberg-regjeringen.

De siste dagene har en «tredje vei» fått vind i seilene. Den er lansert av parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan og går ut på at partiet fortsetter i opposisjon.

Grøvan gjestet søndag det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Nordland, som skal ta stilling til samarbeidsspørsmålet.

– En regjeringsløsning med Ap og SV som parlamentarisk grunnlag, trekker landet mot venstre, sa Grøvan, ifølge NTB.

– Det er ikke riktig når det hevdes at samarbeid på venstresiden styrker sentrum. SV vil få betydelig makt og innflytelse, akkurat som KrF har det i dag, la han til.

Partileder Knut Arild Hareide har flere ganger understreket at et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil trekke norsk politikk mot sentrum, fordi ingen av ytterfløyene blir representert i regjeringen.

Men Grøvan advarte mot å opptre som om SV ikke finnes.

– Det er sterkt underkommunisert hvor stor SVs innflytelse blir hvis KrF velger venstresiden, mener stortingsrepresentanten.

Han fremholder at KrF ved å kaste dagens regjering, med Venstre, Høyre og Frp, blir nødt til å forhandle og forholde seg til et parti som kjemper for et sosialistisk samfunn og en ny måte å organisere samfunnet på.

– I en slik samfunnsordning er det trange kår for de kristne verdiene, mener Grøvan

«Superlørdag»

Nordland KrF er eneste fylkesårsmøte søndag.

Det er dermed en betraktelig roligere dag enn gårsdagen, kalt «superlørdag».

Da endte delegatfordelingen seg slik, dersom landsmøtet først har stemt ja til å gå inn i regjering:

Hordaland: Rødt 5, blått 9.

Trøndelag: Rødt 11, blått 2

Sogn og Fjordane: Rødt 4, blått 3

Møre og Romsdal: Rødt 5, blått 6 og 1 blank stemme

Troms: Rødt 3, blått 3

