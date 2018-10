Følg direkte nå: Delegatmøte i Nordland KrF

Dramaet i KrF fortsetter søndag.

Nå er det Nordland KrF som er samlet for å velge sine delegater til det ekstraordinære landsmøtet på Gardermoen fredag 2. november.

KrF-nestleder Olaug Bollestad holdt innledning til inntekt for den blå siden i partiet, men minner om at det må tas et valg:

– Vi har stått i spagaten i fem år. Det gir så mye melkesyre at man hverken går opp eller ned. Vi i partiledelsen mener derfor det bør tas et valg, sa hun fra talerstolen.

Hareide i vinden

De skal velge seks delegater. Det er ventet at det vil bli Hareide-seier.

Valganalytiker Svein Thore Marthinsen spår to blå og fire røde delegater herfra.

– Hareide vil trenge 5–1 for å holde liv i en viss realisme om rødt flertall, skriver Marthinsen på Twitter.

Fakta: KrF-kalenderen Etter «superlørdagen» er det fem fylker som skal avholde ekstraordinære fylkesårsmøter før det ekstraordinære landsmøtet på Gardermoen fredag 2. november: Søndag 28. oktober skal Nordland velge seks delegater. Mandag 29. oktober skal Akershus (ni delegater), Oslo (syv) og Vestfold (syv) avholde møter. Tirsdag 30. oktober skal KrF-ere i Østfold velge sine åtte delegater. Kilde: krf.no

To alternativer – og en tredje vei

Det stemmes over man ønsker å følge leder Knut Arild Hareide, som foreslår å danne regjering med Ap og Sp, eller KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad, som foreslår å gå inn i Solberg-regjeringen.

De siste dagene har en «tredje vei» fått vind i seilene. Den er lansert av parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan og går ut på at partiet fortsetter i opposisjon.

Nå er fylkeslederne blitt i tvil: Flere åpner for å utsette retningsvalget

«Superlørdag»

Nordland KrF er eneste fylkesårsmøte søndag.

Det er dermed en betraktelig roligere dag enn gårsdagen, kalt «superlørdag».

Fornøyd etter KrFs «superlørdag»:– Jeg kan leve med både tap og seier

Da endte delegatfordelingen seg slik, dersom landsmøtet først har stemt ja til å gå inn i regjering:

Hordaland: Rødt 5, blått 9.

Trøndelag: Rødt 11, blått 2

Sogn og Fjordane: Rødt 4, blått 3

Møre og Romsdal: Rødt 5, blått 6 og 1 blank stemme

Troms: Rødt 3, blått 3

Les mer om gårsdagen og veien fremover: På få dager har KrF blitt litt mindre blått enn før