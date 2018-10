Solid støtte til Hareide etter valget i Nordland KrF

Stemmesedlene er nå telt. Det ble valgt mellom de tre kjente alternativene: 1. Ap og Sp. 2. Venstre, Høyre og Frp og 3. Forbli i opposisjon. 47 var stemmeberettigede. Hareides røde alternativ fikk 29 stemmer. Det blå alternativet fikk totalt 12 stemmer, mens alternativet om å forbli i opposisjon fikk 6 stemmer.

163 av 190 landsmøtedelegater er nå klare. Det betyr solid støtte for rådet fra partileder Knut Arild Hareide om å gå i regjering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Nordland KrF sender fire røde, én blå og én for opposisjon som delegater til KrFs ekstraordinære landsmøte på Gardermoen fredag 2. november. Det ene av de «gule» delegatene, Anne Nordkil, vil stemme for samarbeid med de nåværende regjeringspartiene, hvis forslaget om å bli værende i opposisjon, faller. Årsmøtet diskuterte om vedkommende som skal stå på listen for fortsatt opposisjon, skal ha samarbeid til høyre eller venstre som sitt sekundære valg.

– Partiet frykter splittelse

Aftenpostens politiske redaktør Trine Eilertsen mener Hareide bør være fornøyd etter helgens fylkesvalg.

– Han må si seg fornøyd med denne helgen, selv om ingenting er avgjort. Det må likevel være et skår i gleden at så mye debatt-tid har gått med til å diskutere prosess. Det skyldes jo et elendig forarbeid fra partiledelsen og Hareide. Neste debatt blir avgjørelsen om å ha skriftlig avstemning under landsmøtet. Det pleier ikke være førstevalget i partiet og kan leses som nok et forsøk på å påvirke utfallet.

Eilertsen tror frykten for splittelse nå er merkbar i partiet.

– Mange er like spent på graden av splittelse som selve utfallet. Avgjøres retningsvalget med svært knapp margin, som det ligger an til nå, blir det vanskeligere å samle partiet etterpå, tror hun.

– Vi har stått i spagaten i fem år

Til slutt falt valget, med knapp margin, på Anne Nordkil som representant for fortsatt opposisjon. Hun støtter subsidiært å samarbeide med dagens regjering. 25 støttet henne, mens 21 støttet Per Pedersen, som subsidiært ønsker å samarbeide med venstresiden.

Nestlederne i KrF mener partiet bør søke å gå inn i dagens regjering, mens parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan tar til orde for en «tredje vei» og forbli i opposisjon. KrF-nestleder Olaug Bollestad holdt innledning til inntekt for den blå siden i partiet, men minnet om at det må tas et valg:

– Vi har stått i spagaten i fem år. Det gir så mye melkesyre at man hverken går opp eller ned. Vi i partiledelsen mener derfor det bør tas et valg, sa hun fra talerstolen.

Fordel blå, mener valganalytiker

Det var ventet at det ville bli Hareide-seier.

Valganalytiker Svein Thore Marthinsen spådde to blå og fire røde delegater herfra.

– Hareide vil trenge 5–1 for å holde liv i en viss realisme om rødt flertall, skriver Marthinsen på Twitter. Etter at valget ble klart, skrev han følgende: – 4–2 røde i Nordland. I tråd med forventningene. Hareide hadde trengt 5-1, så i praksis fordel blå.

Fakta: KrF-kalenderen Etter «superlørdagen» er det fem fylker som skal avholde ekstraordinære fylkesårsmøter før det ekstraordinære landsmøtet på Gardermoen fredag 2. november: Søndag 28. oktober: Nordland har valgt sine seks delegater, og endte opp med 4 rød, en blå og en som ønsker å fortsatt være i opposisjon. Mandag 29. oktober skal Akershus (ni delegater), Oslo (syv) og Vestfold (syv) avholde møter. Tirsdag 30. oktober skal KrF-ere i Østfold velge sine åtte delegater. Kilde: krf.no

To alternativer – og en tredje vei

Det ble stemt om partiet ønsker å følge leder Knut Arild Hareide, som foreslår å danne regjering med Ap og Sp, eller KrF-nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad, som foreslår å gå inn i Solberg-regjeringen.

De siste dagene har en «tredje vei» fått vind i seilene. Den er lansert av parlamentarisk nestleder Hans Fredrik Grøvan og går ut på at partiet fortsetter i opposisjon.

Grøvan gjestet søndag det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Nordland, som skal ta stilling til samarbeidsspørsmålet.

– En regjeringsløsning med Ap og SV som parlamentarisk grunnlag, trekker landet mot venstre, sa Grøvan, ifølge NTB.

– Det er ikke riktig når det hevdes at samarbeid på venstresiden styrker sentrum. SV vil få betydelig makt og innflytelse, akkurat som KrF har det i dag, la han til.

Partileder Knut Arild Hareide har flere ganger understreket at et samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil trekke norsk politikk mot sentrum, fordi ingen av ytterfløyene blir representert i regjeringen.

Men Grøvan advarte for fylkesårsmøtet mot å opptre som om SV ikke finnes.

– Det er sterkt underkommunisert hvor stor SVs innflytelse blir hvis KrF velger venstresiden, mener stortingsrepresentanten.

Han fremholder at KrF ved å kaste dagens regjering, med Venstre, Høyre og Frp, blir nødt til å forhandle og forholde seg til et parti som kjemper for et sosialistisk samfunn og en ny måte å organisere samfunnet på.

– I en slik samfunnsordning er det trange kår for de kristne verdiene, mener Grøvan

Neste dager avgjør

Nordland KrF er eneste fylkesårsmøte søndag.

Det er dermed en betraktelig roligere dag enn gårsdagen, kalt «superlørdag».

Da endte delegatfordelingen seg slik, dersom landsmøtet først har stemt ja til å gå inn i regjering:

Hordaland: Rødt 5, blått 9.

Trøndelag: Rødt 11, blått 2

Sogn og Fjordane: Rødt 4, blått 3

Møre og Romsdal: Rødt 5, blått 6 og 1 blank stemme

Troms: Rødt 3, blått 3

De to neste dagene blir avgjørende. Mandag 29. oktober skal Akershus (ni delegater), Oslo (syv) og Vestfold (syv) avholde møter.

Tirsdag 30. oktober skal KrF-ere i Østfold velge sine åtte delegater.

