Norge fortsatt utelatt fra kinesisk visum-ordning

– Saken er blitt tatt opp med kinesiske myndigheter ved flere anledninger, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i UD til NTB.

Beboere i alle EU-land, samt Sveits og Island, kan reise visumfritt til Beijing, Shanghai, Chengdu og Guangzhou i inntil 72 timer. Ordningene ble innført under den diplomatiske isfronten mellom Norge og Kina i perioden 2010-2016, og dette er etter alt å dømme grunnen til at Norge ikke ble inkludert.

– Akkurat som Norge, velger Kina selv sin praksis for visum og innreiseregler, påpeker Overland Andersen.

I forrige uke avsluttet kongeparet, utenriksministeren og næringsministeren sitt statsbesøk i Kina. Fra UDs side er besøket blitt beskrevet som en suksess og som en virkelig boost i det nylig gjenopprettede vennskapsforholdet mellom landene. Dermed kan det være håp om en oppmykning.

– Norge står allerede på listen over land som får reise visumfritt inn til øya Hainan, og vi håper Norge snart blir inkludert i det visumfrie transittprogrammet som gjelder for andre deler av Kina, opplyser UDs kommunikasjonssjef.

Feriedestinasjonen Hainan, kjent for sine strender, er for øvrig stedet hvor kongeparet innledet Kina-turen sin med et privat opphold tidligere i måneden. For å reise dit visumfritt i inntil 15 dager må nordmenn delta på en gruppetur organisert av en godkjent arrangør, ifølge kinesiske myndigheter.