En person funnet død i Sandviken i Bergen

Ut fra beskrivelse som er gitt av beboere i området, kan det ha skjedd natt til lørdag eller tidlig lørdag morgen. Politiet sier de ikke har grunn til å tro at dødsfallet skyldes noe annet enn en fallulykke og sier det ikke er grunn til å mistenke noe kriminelt.

– Vedkommende var død da ambulansen kom fram. Og politiet var på stedet like etterpå. Pårørende er ennå ikke varslet, opplyser operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt til Bergens Tidende.

Til NTB sier Rebnord at politiet arbeider med å varsle pårørende om ulykken og at de fram det er gjort, vil være tilbakeholdne med å gi for mange opplysninger om hva de mener har skjedd.