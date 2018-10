YS mener det er behov for flere tiltak mot seksuell trakassering

– Senest denne uken har vi bistått et medlem i en alvorlig trakasseringssak. Til tross for mye oppmerksomhet det siste året, ser vi at det fortsatt forekommer uakseptable hendelser, sier leder Monica A. Paulsen i YS-forbundet Negotia.

Forbudet mener at det er behov for å iverksette flere og enkle tiltak ved norske arbeidsplasser.

YS foreslår blant annet å innføre samtale om mobbing og trakassering som obligatorisk tema på jobbintervju og medarbeidersamtaler. Videre foreslås det et eget sjekkpunkt ved alle nyansettelser, hvor bedrifter må opplyse om at de har nulltoleranse mot trakassering. Tanken er at man i større grad konkretiserer uønsket oppførsel overfor ansatte.

– Mye forebyggingsarbeid handler om bevisstgjøring. Deretter handler det om å ha etablert gode etiske retningslinjer og rutiner for håndtering av slike episoder, sier Paulsen.