Solberg: – Voldtekt blir brukt mer og mer som våpen i væpnede konflikter

– Voldtekt blir systematisk brukt som våpen i væpnede konflikter, og blir brukt mer og mer – også i interne konflikter – for å senke motstandskraften i hele befolkningen og for å vanære kvinner, sa statsministeren under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Den kongolesiske legen Denis Mukwege og den irakiske yazidi-kvinnen Nadia Murad, som ble holdt som sexslave av IS, får årets fredspris for sine bidrag til å rette oppmerksomheten mot og bekjempelse av voldtekt og seksualisert vold som krigsforbrytelser.

– Dagens to vinnere har på forskjellige måter bidratt til rette søkelyset mot seksualisert vold, ved å hjelpe kvinner som er blitt angrepet og misbrukt og ved å gi en stemme til ofrene, sa Solberg, som poengterte at Murad selv er et offer for krigsrelatert, seksuell vold.

Solberg legger vekt på at kvinner er spesielt utsatt i væpnede konflikter, og understreker at det er uakseptabelt og i strid med folkeretten at voldtekt blir brukt som våpen.

– Skadene er store for den enkelte og det setter dype spor i de samfunnene det gjelder, sier Solberg.

