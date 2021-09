Høie: – Kommer nyheter om vaksiner for barn mellom 12 og 15 år torsdag

På regjeringens pressekonferanse torsdag vil det komme nyheter om koronavaksiner for barn mellom 12 og 15 år, bekrefter helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

– Det er fortsatt mange uvaksinerte i Norge, og økt smitte blant barn vil øke risikoen for at uvaksinerte voksne blir smittet, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

NTB

– Dere skal få høre om det, og så må dere vente til pressekonferansen for å få vite hva det dreier seg om, sa helseministeren på Politisk kvarter på NRK torsdag morgen.

Statsminister Erna Solberg (H) skal holde en pressekonferanse om koronasituasjonen sammen med flere helsetopper torsdag klokka 12.

Høie kommenterte også debatten om smittevernnivået på skolene og avviste at målet er at barn skal bli smittet. Tidligere direktør Nils Strandberg Pedersen i danske Statens Serum Institut (SSI) mener dette vil skje med såpass få restriksjoner i skolen som Norge og Danmark har nå.

– Barna blir ikke spesielt syke av korona, den er ikke farligere enn en alminnelig influensa, sa Strandberg Pedersen i Politisk kvarter.

– Det er fortsatt mange uvaksinerte i Norge, og økt smitte blant barn vil øke risikoen for at uvaksinerte voksne blir smittet, sa Høie.

Immunologen Gunnveig Grødeland ved Institutt for klinisk medisin er usikker på om det er riktig å prioritere vaksinering for barn nå.

– Det er et vanskelig spørsmål. Det jeg er redd for, er at man kjører én løsning som den eneste rette. Det er komplisert. Vi kan ikke redusere det til at alle må beskyttes mot mild sykdom, vi må tåle en viss smitte i samfunnet, sier Grødeland til NRK.