Ingen strøm-enighet mellom SV og regjeringspartiene

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad (t.v.), parlamentarisk leder i Ap, Rigmor Aasrud, og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er ikke enige om noen strømpakke torsdag kveld.

SV og regjeringspartiene kom ikke til enighet om en strømpakke torsdag kveld, men det er framskritt i forhandlingene, ifølge SV og Ap.

NTB-Oda Ertesvåg og Johan Falnes

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV har avsluttet kveldens møter uten å komme til enighet om tiltak mot høye strømutgifter, får NTB bekreftet.

Kilder opplyser dette til NRK og TV 2 også.

Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud har imidlertid ikke gitt opp å bli enig med SV om en strømpakke.

– Det er god framdrift, skriver hun i en SMS til NTB.

Kryptisk Fylkesnes

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes er også optimistisk.

– Vi har kommet langt i forhandlingene, og sett framskritt. Nå sover vi på det til i morgen, sier han til NTB.

Overfor TV 2 sier han at pakken som regjeringen har kommet med, er for liten, men han ønsker ikke å være særlig konkret.

– Jeg må nesten være litt kryptisk på dette tidspunktet, sier han.

Ønsker mer pengehjelp til de som er dårligst stilt

Regjeringen foreslo lørdag at staten skal ta 50 prosent av regningen for det overskytende når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime. Støtten gjelder forbruk opp til 5.000 kWh per måned.

I sitt forslag hadde regjeringen satt av 5 milliarder kroner til denne ordningen, som var foreslått at skulle gjelde fra desember til mars neste år.

SV varslet før forhandlingene at de ville se på taket per måned, hvor mye staten skal betale per kWh og regne på hvordan endringer av dette vil slå ut.

De har også sagt at de ønsker mer pengehjelp til de som mottar bostøtte og sosialhjelp.

Sp og Ap vil ha rask framdrift

Et annet konfliktspørsmål er hvor raskt saken skal behandles i Stortinget.

Siden ordningen er lagt fram i form av et lovforslag, må saken behandles to ganger i Stortinget med minst tre dagers mellomrom. De to regjeringspartiene ønsker at forslaget skal behandles ferdig før jul, noe som i praksis betyr at vedtaket må gjøres første gang senest lørdag og andre gang senest tirsdag.

Senterpartiet mener at Stortinget bør førstegangsbehandle lovforslaget allerede fredag, også Arbeiderpartiet har ønsket en løsning raskt.

SVs standpunkt har vært at Stortinget om nødvendig bør holde et ekstraordinært møte i romjula for å annengangsbehandle saken.