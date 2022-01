Blir det lettelser denne uken? Her er de syv punktene regjeringen ser på. Og slik ligger det an nå.

Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol kommer med nye tiltak denne uken.

Regjeringen er under sterkt press for å lette på koronatiltakene. Her er en gjennomgang av de syv punktene politikerne baserer sin beslutning på.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden