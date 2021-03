– Blir det flere utbrudd, har vi planer om strengere nasjonale tiltak

– Blir det flere koronautbrudd, har vi planer om strengere nasjonale tiltak, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie på en pressekonferanse onsdag. Se pressekonferanse i vinduet under.

Bent Høie på onsdagens pressekonferanse. Foto: Lise Åserud

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

FHI: 72 prosent av koronatilfellene i Norge er engelsk virusvariant

Folkehelseinstituttet anslår at 72 prosent av dem som er smittet med koronaviruset i Norge nå, er smittet med den engelske virusmutasjonen.

Andelen fordeler seg ulikt mellom landets fylker, understreker FHI i ukerapporten for uke 10.

Andelen er høyest i Oslo (82 prosent) og Vestfold og Telemark (73 prosent), og lavest i Nordland (6 prosent) og Agder (15 prosent).

Andelen med den sørafrikanske virusvarianten i Norge ligger på om lag 3 prosent når både bekreftede og sannsynlige prøver inkluderes, denne varianten er hovedsakelig rapportert fra Nordland, der andelen er 88 prosent og Vestland fylke, der andelen er 10 prosent.

Stoltenberg: – FHI vil gjøre en selvstendig vurdering av AstraZeneca-vaksinen

Folkehelseinstituttet vil selv gjøre en vurdering av om AstraZeneca-vaksinen skal være en del av vaksinasjonsprogrammet i Norge.

Det sier Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg på onsdagens pressekonferanse om koronasituasjon.

– Uavhengig av hva det europeiske legemiddelverket og Legemiddelverket i Norge kommer fram til, vil Folkehelseinstituttet, som er ansvarlig for det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet, gjøre en selvstendig vurdering om vi vil fortsatt vil tilby denne vaksinen i programmet i norge, sier Stoltenberg.

Stoltenberg sa også at det er viktig at vi beholder tilliten til vaksinasjonsprogrammet og vaksiner i tiden fremover.

Høyeste antall nye smittede forrige uke

5337 ble smittet av koronaviruset forrige uke. Det er det høyeste antall nye smittede som er registrert på en uke siden pandemien startet.

– Nå setter vi rekorder ingen av oss ønsker å sette, sa helseminister Bent Høie på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

– Det siste døgnet ble det registrert 1156 koronasmittede i Norge, og vi er inne i en tredje bølge. FHIs ukesrapport viser 5337 nye smittede sist uke. Det er det høyeste antall på en uke siden pandemien startet, sa Høie.

Onsdag var 226 koronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på to pasienter fra dagen før.

451.308 personer er vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viser FHIs statistikk onsdag. 257.851 personer har fått andre dose.

Flest sykehusinnleggelser siden pandemiens start i forrige uke

Det har vært et økende antall koronasyke personer som har blitt lagt inn på sykehus i Norge den siste uka. Totalt ble 153 personer lagt inn på sykehusene.

FHI skriver i sin ukerapport at tallet på nye innleggelser er det høyeste på én uke siden slutten av mars 2020. Da ble 197 pasienter lagt inn på sykehusene på én uke, og innleggelsene i uke 10 er også en økning på 55 prosent fra uka før.

– Antall nye innleggelser i Oslo og Viken er på det høyeste siden slutten av mars i fjor, og Vestfold og Telemark har ikke tidligere hatt så mange nye innleggelser på en uke, skriver FHI i ukerapporten.

De opplyser at det er en økende trend i nye innleggelser i alle aldersgrupper mellom 30–79 år, og blant meldte covid-19 tilfeller i disse aldersgruppene økte andelen som legges inn på sykehus i uke 7–9 sammenlignet med tidligere i vinter og i høst.

Norge får 120.000 flere doser fra Pfizer i 2. kvartal

Norge får 120.000 flere doser fra Pfizer i 2. kvartal enn det som var forespeilet, sier helseminister Bent Høie (H).

– Vi må være forberedt på både gode og dårlige vaksinenyheter, sa helseministeren på regjeringens pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag.

– Nå har vi nettopp fått en god. Vi får 120.000 flere vaksiner fra Pfizer i 2. kvartal, enn det vi hadde blitt forespeilet tidligere, sa Høie.

– Vi satser på mange ulike vaksiner for å kunne vaksinere befolkningen, selv om det skulle oppstå problemer med en eller flere vaksiner. Det gjør at vaksineringen i Norge ikke kommer til å stoppe opp.

Høie sier at dersom vaksinene fra Pfizer, Johnson & Johnson og Moderna kommer som planlagt har vi nok vaksiner i løpet av sommermånedene til å kunne tilby hele den voksne befolkningen vaksine.

– Men det forutsetter at produsentene ikke støter på uforutsette problemer.

R-tallet det høyeste på ett år

Smittespredningen har vært økende siden 22. februar med et gjennomsnittlig reproduksjonstall i hele perioden på 1,4, ifølge Folkehelseinstituttets beregninger.

R-tallet er det høyeste på ett år.

Et reproduksjonstall på 1,4 betyr at 100 koronasmittede gir viruset videre til 140 personer.

Ved forrige ukerapport viste Folkehelseinstituttets utregninger at R-tallet i Norge var på 1,33, som da var det høyeste i Norge siden våren 2020.

Guldvog: – Halvparten av kommunene rapporterer om kapasitetsutfordringer

Det er alvorlig at halvparten av kommunene rapporterer om utfordringer med kapasiteten knyttet til testing og smittesporing, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Dersom kommunene mister kapasiteten til å smittespore, får man ukontrollert og skjult spredning. Det er alvorlig at så mange rapporterer om utfordringer med TISK (Testing, isolasjon, smittesporing og karantene), sa Guldvog på onsdagens pressekonferanse.

– Det er derfor vi nå kommer med effektive og generelle tiltak som samordnes mellom kommunene, fortsatte helsedirektøren.

Han sa også at kapasiteten til akutt behandling ikke er truet.

Vaksinert helsepersonell kan få unntak fra karantene for å gi nødvendig behandling

Helsepersonell som har fått første vaksinedose for minst tre uker siden, kan få unntak fra karanteneplikten i arbeidstiden.

Til nå har disse måttet gå i karantene etter å ha vært i nærheten av smittede selv om de har vært vaksinert, fordi man har vært usikre på om vaksinerte personer kan føre med seg smitte selv om de ikke blir syke.

– Nå vet vi at vaksinerte personer sjelden fører smitten videre til andre. Det gjelder også de som har tatt første dose, sa helseminister Bent Høie (H) under onsdagens pressekonferanse.

Derfor endrer myndighetene nå forskriften slik at helsepersonell som har fått første dose for minst tre uker siden, kan få unntak fra karantene, dersom det er nødvendig for å opprettholde kapasiteten.

Helsepersonellet må likevel være i karantene i fritiden.

Unntaket gjelder for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i situasjoner der det er nødvendig for å opprettholde behandlingskapasiteten.

Vaksinert helsepersonell kan som hovedregel arbeide mens de venter på prøvesvar, med mindre de jobber med spesielt sårbare pasientgrupper.

Endringen trer i kraft senest fredag.