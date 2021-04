Norge dropper ikke AstraZeneca-vaksinen nå

FHI mener at AstraZeneca-vaksinen bør droppes fra vaksinasjonsprogrammet. Regjeringen mener det ikke er godt nok grunnlag for å konkludere.

NTB

Publisert: Publisert: I dag 12:46

AstraZeneca-vaksineringen i Norge ble stanset 11. mars etter sjeldne tilfeller av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater.

Med på pressekonferansen er helseminister Bent Høie (H) og Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg

– Vi må være forberedt på gode og dårlige vaksinenyheter fremover, sier Høie, og legger til at Norge vaksinerer innbygger nummer 1 million neste uke.

Viktigste punkter:

Regjeringen trosser FHI: FHI mener at AstraZeneca-vaksinen bør droppes fra vaksinasjonsprogrammet. Regjeringen mener det ikke er godt nok grunnlag for å konkludere.

Ekspertutvalg skal vurdere AstraZeneca- og Janssen-vaksinen innen 10. mai. De skal også se på konsekvensene av en eventuell langvarig utsettelse av gjenåpningen.

FHI vil vente med å bruke Janssen-vaksinen i Norge inntil det er foretatt nærmere undersøkelser rundt bivirkningene.

Les også SUS bekymret – frykter økning i korona-innleggelser de neste ukene

Regjeringen venter med å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet

FHI mener at AstraZeneca-vaksinen bør droppes fra vaksinasjonsprogrammet. Regjeringen mener det ikke er godt nok grunnlag for å konkludere.

I Norge har forskere blant annet undersøkt fem pasienter med alvorlige symptomer. Fire kvinner og en mann i alderen fra 32 til 54 år opplevde alle ulike varianter av det samme sykdomsbildet. Tre av dem døde. Alle var helsearbeidere.

Onsdag ble det klart at Danmark som første land dropper AstraZeneca-vaksinen fra sitt vaksinasjonsprogram. Danskenes vaksinering av alle over 50 år kan dermed bli forsinket med tre uker.

Både det europeiske legemiddelbyrået EMA og Verdens helseorganisasjon (WHO) mener vaksinen bør brukes fordi den har større fordeler enn ulemper.

Andre europeiske land, blant annet Tyskland og Frankrike, har bestemt at bare personer over en viss alder skal få vaksinen.

Norge har rundt 180.600 AstraZeneca-doser på lager. 52.800 av dem har utløpsdato til 30. juni, mens resten utløper 30. juli.

Les også 65 nye smittede på Nord-Jæren siste døgn

– Norge bør vente

FHI vil vente med å bruke Janssen-vaksinen i Norge inntil det er foretatt nærmere undersøkelser rundt bivirkningene.

Dette er i tråd med at leverandøren Janssen allerede har bedt om en utleveringspause i Europa.

– Bruk av Janssen-vaksinen i Norge avventes til det foreligger mer informasjon fra de pågående undersøkelsene, sier Geir Bukholm, smitteverndirektør i FHI.

Det Europeiske legemiddelbyrået (EMA) kunngjorde 9. april at de har startet en såkalt signalprosedyre for Janssen-vaksinen for å undersøke om det er en sammenheng mellom vaksinen og et fåtall rapporterte tilfeller av alvorlig blodpropp blant vaksinerte.

Ved å ikke benytte Janssen-vaksinen vil vaksinasjonsprogrammet forsinkes med opptil 7 uker for enkelte aldersgrupper.

Ifølge FHI-direktør Camilla Stoltenberg er det i dag kun 24 doser av denne vaksinen i Norge.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Berit Roald

Fare for forsinkelser

– Jeg er bekymret for virkningen av en utsettelse av vaksineringen og for gjenåpningen av det norske samfunnet, og de konsekvensene det kan få for den norske befolkningen og det norske samfunnet, sa Høie.

Han poengterte at uttrekk av AstraZeneca-vaksinen trolig også vil få konsekvenser for Janssen-vaksinen, som er bygget på samme teknologi. Hvis begge vaksinene tas ut, vil det føre til store forsinkelser for det norske vaksinasjonsprogrammet, mest sannsynlig åtte-tolv uker.

Ekspertutvalg skal vurdere AstraZeneca- og Janssen-vaksinen

En ekspertgruppe skal vurdere risikoen ved å ta i bruk AstraZeneca- og Janssen- vaksinene, som begge er stoppet etter alvorlige bivirkninger.

– Regjeringen setter ned et ekspertutvalg med eksperter fra inn- og utland som får i oppgave å se på disse problemstillingene, sier helseminister Bent Høie.

Gruppen skal levere sin rapport 10. mai. Den skal ledes av Lars Vorland, som har doktorgrad i medisinsk mikrobiologi og som har hatt en rekke toppstillinger innen det norske helsevesenet.

– De skal gjøre en helhetlig risikovurdering av å ta vaksinene i bruk og vurdere bruk i ulike aldersgrupper. De skal også vurdere om det er mulig å identifisere personer med høy risiko for alvorlige bivirkninger, og om det er mulig å fange opp alvorlige bivirkninger så tidlig at det er mulig å behandle, sier Høie.

De skal dessuten se på konsekvensene av en eventuell langvarig utsettelse av gjenåpningen.

Saken oppdateres.

Les også – De som trodde de valgte å redde økonomien, endte opp med å tape på begge fronter

Bakgrunn

AstraZeneca-vaksinen på av Folkehelseinstituttet (FHI) lagre. I dag blir det klart hva som skjer videre med vaksinen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Janssen-trøbbel

Innføringen av Janssen-vaksinen i Europa ble tirsdag utsatt av selskapet i påvente av undersøkelser. Årsaken er tilfeller der vaksinerte har fått blodpropper og lave blodplater.

Så langt er det ikke etablert noen klar årsakssammenheng mellom de sjeldne blodpropp-tilfellene og vaksinen.

Det er ventet at FHI på pressekonferansen i ettermiddag også vil offentliggjøre sine vurderinger om Janssen-vaksinen.

I Norge har ikke vaksineringen med denne vaksinen kommet i gang ennå. Men en-dosevaksinen er viktig i FHIs vaksineplan, og de første dosene skulle settes denne uka.

Ifølge FHIs siste tall har snart en million nordmenn fått første dose med koronavaksine. Tirsdag var tallet 897.511, og 296.980 personer hadde fått andre dose.

Lignende bivirkninger

Flere hundre tusen doser med Janssen-vaksinen var ventet å bli levert til Europa de neste ukene. Vaksinen skulle etter planen gjøre 1,9 millioner nordmenn fullvaksinerte innen august.

FHI har tidligere denne uka anslått at det vil bli en forsinkelse på inntil tolv uker før alle nordmenn er fullvaksinert, dersom Janssen-vaksinen ikke tas i bruk.

I likhet med AstraZeneca er Janssen-vaksinen en vektorvaksine, som bygger på et adenovirus, eller forkjølelsesvirus, som tjener som et fraktmiddel. Forskere undersøker nå om adenovirus kan føre til sjeldne tilfeller av blodpropp.