Skjebnedag for AstraZeneca-vaksinen i Norge

Myndighetenes vurdering av AstraZeneca- og Janssen-vaksinen har betydning for Norges gjenåpning. Nå kan det bli klart om vi følger danskene og dropper AstraZeneca.

AstraZeneca-vaksinen på av Folkehelseinstituttet (FHI) lagre. I dag blir det klart hva som skjer videre med vaksinen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Etter flere uker med nøye undersøkelser blir det i ettermiddag kjent hva som skjer videre med AstraZeneca-vaksineringen i Norge, som ble stanset 11. mars etter sjeldne tilfeller av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater.

Klokka 16 vil dette bli kunngjort på en pressekonferanse med helseminister Bent Høie (H) og Folkehelseinstituttets direktør Camilla Stoltenberg.

FHI kommer også med en vurdering av Janssen-vaksinen fra Johnson & Johnson, som midlertidig stanset utrullingen i Europa tidligere denne uka.

Ute av danskenes vaksineprogram

Onsdag ble det klart at Danmark som første land dropper AstraZeneca-vaksinen fra sitt vaksinasjonsprogram. Danskenes vaksinering av alle over 50 år kan dermed bli forsinket med tre uker.

Andre europeiske land, blant annet Tyskland og Frankrike, har bestemt at bare personer over en viss alder skal få vaksinen.

I Norge har forskere undersøkt fem pasienter med alvorlige symptomer. Fire kvinner og en mann i alderen fra 32 til 54 år opplevde alle ulike varianter av det samme sykdomsbildet. Tre av dem døde. Alle var helsearbeidere.

Både det europeiske legemiddelbyrået EMA og Verdens helseorganisasjon (WHO) mener vaksinen bør brukes fordi den har større fordeler enn ulemper.

Danskene har opplyst at de ikke er grunnleggende uenige med verken WHO eller EMA, og at det blant annet er en samlet vurdering av smittetrykket som er årsaken til at de ikke lenger vil bruke vaksinen.

Janssen-trøbbel

Innføringen av Janssen-vaksinen i Europa ble tirsdag utsatt av selskapet i påvente av undersøkelser. Årsaken er tilfeller der vaksinerte har fått blodpropper og lave blodplater.

Så langt er det ikke etablert noen klar årsakssammenheng mellom de sjeldne blodpropp-tilfellene og vaksinen.

Det er ventet at FHI på pressekonferansen i ettermiddag også vil offentliggjøre sine vurderinger om Janssen-vaksinen.

I Norge har ikke vaksineringen med denne vaksinen kommet i gang ennå. Men en-dosevaksinen er viktig i FHIs vaksineplan, og de første dosene skulle settes denne uka.

Ifølge FHIs siste tall har snart en million nordmenn fått første dose med koronavaksine. Tirsdag var tallet 897.511, og 296.980 personer hadde fått andre dose.

Lignende bivirkninger

Flere hundre tusen doser med Janssen-vaksinen var ventet å bli levert til Europa de neste ukene. Vaksinen skulle etter planen gjøre 1,9 millioner nordmenn fullvaksinerte innen august.

FHI har tidligere denne uka anslått at det vil bli en forsinkelse på inntil tolv uker før alle nordmenn er fullvaksinert, dersom Janssen-vaksinen ikke tas i bruk.

I likhet med AstraZeneca er Janssen-vaksinen en vektorvaksine, som bygger på et adenovirus, eller forkjølelsesvirus, som tjener som et fraktmiddel. Forskere undersøker nå om adenovirus kan føre til sjeldne tilfeller av blodpropp.