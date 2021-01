Melby lover rask eksamensavklaring

Kunnskapsminister Guri Melby lover et snarlig svar på om eksamen blir avlyst for elever i grunnskolen og videregående skole til våren.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) lover et snarlig svar på om eksamen blir avlyst for elever i grunnskolen og videregående skole til våren. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Det stemmer at vi har fått en faglig vurdering fra Utdanningsdirektoratet om å avlyse skriftlig eksamen. Jeg har allerede invitert til møte med lærerorganisasjonene, Elevorganisasjonen og KS for å drøfte dette innspillet onsdag, sier Melby (V) i en kommentar til NTB.

Selve beslutningen skal tas «så snart som mulig», lover statsråden. Hun poengterer at det er viktig at både skoler og elever vet hva de skal planlegge ut fra.

Løsningen skal sikre at elevene får vitnemål, og at ingen dører lukkes for læreplass, fagbrev eller videre utdanning.