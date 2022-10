Bistandsadvokat til de etterlatte: Dette er en enorm belastning

Bistandsadvokatene til de etterlatte i Baneheia-saken har vært forberedt på at Viggo Kristiansen frifinnes, men opplever riksadvokatens innstilling som tung.

Bistandsadvokatene Audun Beckstrøm og Håkon Brækhus, de etterlatte foreldrenes bistandsadvokater etter Baneheia-drapene kommenterte Riksadvokatens beslutning. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– For foreldrene er dette en vanskelig dag, sa bistandsadvokat Audun Beckstrøm på en pressekonferanse etter at riksadvokaten innstiller på at Viggo Kristiansen skal frifinnes i Baneheia-saken.

– Foreldrene hadde vært forberedt på at dette kunne bli utfallet, men det er tungt, sier Beckstrøm.

Bistandsadvokaten sier at det ikke kommer til å bli ro i saken med dette, og at det er fortsatt mye som må avklares.

– Alle de fire foreldrene sier de synes dette er en enorm belastning. De er triste og de opplever at den uforutsigbarheten som foreligger om fortsettelsen, også er en stor påkjenning, sier bistandsadvokaten videre.

– Uholdbart

At Viggo Kristiansen frikjennes, gjør at man står igjen med et uoppklart drap.

Drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) er ikke oppklart. Nå er det også usikkerhet om hva som faktisk skjedde i Baneheia 19. mai 2000.

– For foreldrene er dette en uholdbar situasjon og en stor belastning. Foreldrene ønsker å vite hva som skjedde og hvem som gjorde hva. De ønsker rettferdighet for sine to drepte døtre, sier Beckstrøm.

– Må etterforskes videre

Han sier foreldrene hadde håpet at etterforskningen skulle gi flere svar.

– Var det én eller to gjerningsmenn? Etterforskningen gir ikke noe klart svar. For foreldrene er dette en uoppklart situasjon og en stor belastning. Foreldrene ønsker å vite hva som skjedde, og hvem som gjorde hva. De ønsker rettferdighet for sine to døtre, sier Beckstrøm.

Han mener saken må etterforskes videre.

– Målet med enhver etterforskning er å oppklare saken. Denne saken er ikke oppklart. Det betyr at etterforskningen må fortsette, sier Beckstrøm.