Hun etterlyste flere sovevogner på Vy-togene. Svaret hun fikk, tok av i sosiale medier

Spesialsykepleieren som bor i Trondheim, mener at nattoget er den perfekte reisemåten mellom hjembyen og Oslo. Man kan sove seg gjennom reisen og våkne opplagt til en ny dag midt i sentrum av hovedstaden. Alternativet – fly – tar uansett tre og en halv til fire timer og er langt mer skadelig for miljøet.

– Men det er for få sovevogner på toget. Det er alltid utsolgt. Og de som er så opptatt av lønnsomhet: Når noe alltid er utsolgt, må man jo tilby mer av det, mener Gro Lillebø.

Hun skrev til Vy og etterspurte flere sovevogner.

Disse togene står stille store deler av dagen. Nå bekrefter jernbanen at de kunne vært i bruk hele tiden.

Det høflige og korrekte svaret hun fikk, har fått mange retweets, likes og mye oppmerksomhet på mikrobloggtjenesten Twitter. For ikke mindre enn fem forskjellige aktører – Jernbanedirektoratet, Norske tog AS, diverse togprodusenter, Bane Nor og Vy selv – vil være involvert om flere enn i dag skal få sove i seng mens de reiser med tog.

«Jernbanedirektoratet har det overordnede ansvaret for jernbanetilbudet. De bestiller togkapasitet hos Norske tog AS som igjen kjøper lokomotiv og vogner av togprodusenter. Togavganger bestiller Jernbanedirektoratet i dag hos Vy som deretter bestiller avgangstider hos Bane Nor og leier tog av Norske tog. (...) Vi leier i dag alle sovevognene Norske tog har», heter det i svaret.

– Dette er jo ikke de ansattes feil. Det er et politisk ønske at det skal være slik. Men jeg lurer på hva det koster å ha så mange selskap involvert. Hvert selskap har direktører og mange ansatte, det er trolig penger som kunne ha vært brukt på et enda bedre togtilbud, mener Gro Lillebø.

Twitter-responsen ble større enn hun hadde regnet med. Flere av dem som har kommentert, spør om svaret er ekte. Siden Vy-parodier har vært i vinden på sosiale medier den siste tiden, er kanskje ikke det så overraskende.

– Folk er opptatt av dette. Det er ikke noe rart at de ser det absurde i dette. Det jeg ikke skjønner, er at de som har skapt denne situasjonen ikke ser hvor absurd det er, sier Lillebø.

Vy

85–90 prosent belegg

– Ansvar for infrastrukturen ble skilt ut til Jernbaneverket (nå Bane NOR) allerede i 1996. Siden har det blitt ytterligere endringer, og vi skjønner dette er litt vanskelig å forstå, sier Vys kommunikasjonssjef Gina Scholz.

Hun har verifisert at svaret Gro Lillebø fikk er ekte og bekrefter at dersom det skal satses på sovevogner i Norge, må initiativet komme fra Jernbanedirektoratet, og bestillingen gå til Norske tog AS.

– Vi er togoperatøren som kjører togene. Men jeg skjønner at det kan være litt uoversiktelig å få en lang forklaring på et enkelt spørsmål, sier Scholz.

Hun bekrefter at sovekupéene er populære. På Bergensbanen, Sørlandsbanen og Nordlandsbanen er belegget mellom 75–80 prosent, på Dovrebanen mellom 90-95 prosent.

Sørlandsbanen, som ender i Stavanger, overtas i november av Go-Ahead. Om nattesøvnen blir bedre av det, gjenstår å se.