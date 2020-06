Ingen tropenatt natt til søndag

Heller ikke natt til søndag ble det noen tropenatt i Norge. Det så lenge lovende ut, men så kom det flere skyer enn ventet over sørlige deler av Vestlandet.

Folk nyter det gode været på Sørenga i Oslo. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Dermed må vi fortsatt vente på tropenatten – som i Norge er definert som en natt der temperaturen aldri faller under 20 grader.

Også på Sørlandet kom det skyer på lørdagskvelden, noe som førte til solide regnskyll over flere timer.

19,4 grader i Lysebotn

I Rogaland lå tropenatt aller nærmest Lysebotn. Hadde det ikke vært at temperaturen datt til 19,4 grader like før klokka 8 lørdag morgen, hadde tropenattstatusen vært klar.

– Det ble ikke noen tropenetter natt til søndag heller. Nattetemperaturene da var generelt lavere enn lørdagsnatten. For da kom det også noen byger som kjølte ned, sier vakthavende meteorolog Magnus Haukeland i Meteorologisk institutt.

Varmerekord?

I løpet av de to-tre timene mellom sju og ti på kvelden falt det 35,4 millimeter nedbør ved den offisielle nedbørstasjonen Senumstad i Birkenes i Agder. Det utgjør 41,6 prosent av månedsnormalen der, som er 85 millimeter., skriver nettstedet Vær og Vind.

Meteorologisk institutt forventer at det kan settes ny varmerekord i Sør-Norge mandag eller tirsdag. Da er det meldt såpass varme temperaturer at meteorologene tror at vi kan få over 30 grader for første gang i år.

25 grader tirsdag

I store deler av Sør-Norge er det ventet høye temperaturer de kommende dagene. I Stavanger er det ventet 24 grader mandag og 25 grader tirsdag.

